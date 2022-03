Dalia Durán se solidariza con Génesis Alarcón: “Tenemos la facilidad de que se nos escuche”

Dalia Durán se pronunció tras ver el caso de Génesis Alarcón, quien denunció a Andy Polo por violencia de género. La expresentadora de televisión dijo que entiende la situación por la que se encuentra la madre de familia e, incluso, recomendó buscar ayuda psicológica por su bien y el de sus hijos.

“Una persona que pasa por una situación así necesita apoyo (ayuda psicológica) . Ella tiene a su mamá, si yo hubiera tenido un abrazo de mi madre cuando más lo necesité, quizás muchas cosas habrían sido diferentes”, detalló en entrevista con Trome.

En esa línea, la cubana se puso en el lugar de Génesis Alarcón. “Sé lo que es pasar necesidad teniendo hijos y le doy todo mi respaldo como mujer. Ella y yo tenemos la facilidad de que se nos escuche, pero hay muchas mujeres que viven lo mismo y no son escuchadas”, expresó.

Modelo cuenta por qué rechazó oferta del ‘Mero Loco’

En su primer día de trabajo en una conocida cevichería de La Victoria, Dalia Durán contó por qué rechazó la propuesta laboral de parte del ‘Mero Loco’. “Ya tengo compromisos y sería no cumplir. Ya estoy acá los fines de semana y de lunes a viernes trabajo en otro lado también, pero igual no descarto. Si en algún momento yo estoy sin trabajo acá o en otro lado, no descarto ningún tipo de trabajo mientras eso represente un ingreso para mi hogar”, declaró ante la prensa.

Dalia Durán asegura que sus vecinos cuidan a sus hijos

El pasado 19 de marzo, la cubana empezó a trabajar en una cevichería. Antes de iniciar sus labores, agradeció el apoyo de sus vecinos por cuidar a sus hijos. Dalia Durán resaltó la buena relación que mantiene con las personas que viven cerca de su casa. “Me están apoyando bastante, no me puedo quejar”, respondió cuando le preguntaron si alguien la está apoyando con el cuidado de los menores.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).