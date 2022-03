PALA: el cantautor ‘enamorado de la palabra’ que dejó la medicina por su pasión hacia la música

Carlos Palacio, cantautor colombiano conocido como ‘Pala’, visitó a mediados de marzo el Perú para iniciar su gira de conciertos en Latinoamérica luego de la pandemia.

“Siempre me da mucha nostalgia irme de Lima. Yo quedé muy contento, era como el primer reencuentro con el público del Perú. Era el primer concierto en Latinoamérica, fue muy emotivo”, contó.

En una entrevista para La República, ‘Pala’, quien también es médico de profesión, nos cuenta cómo inició este camino en la música y en la poesía, con la cual ha sido premiado en Colombia y España.

- Eres médico, filósofo, poeta, además de cantante. Coméntanos sobre ti.

Yo soy un tipo enamorado de la palabra, desde que estaba muy pequeño tenía una relación muy amorosa con la palabra. Mi papá me indujo a los libros desde muy pequeño, entonces me enamoré del texto. Lo que pasa es que me gusta mucho dos líneas: la palabra puesta en la canción y la palabra puesta en el poema.

Llevo más de 20 años dedicado de lleno a la canción, estudié medicina, como dijiste, pero hace más de 20 años que no ejerzo la profesión y luego estudié filología (hace más de cinco años). A esa relación con la palabra se sumó la poesía, esas son las dos vertientes en las que yo trabajo (canción y poesía).

- ¿Cómo decides hacer una pausa en tu carrera de médico para dedicarte de lleno a la música y a la poesía?

Esa fue una decisión radical, de la misma manera en la que mucha gente resuelve las adicciones. Yo estaba terminando mis estudios de medicina, pero me di cuenta de que eso no me hacía feliz en lo más mínimo. Me sigue pareciendo una profesión preciosa, le tengo mucho respeto, pero no me hacía feliz. Entonces, lo que hice fue terminar los estudios, porque no me pareció sensato dejarlo a mitad. Terminé, me gradué, incluso trabajé como médico un año, pero solo con el objetivo de recoger dinero e ir a estudiar música.

Fue una ruptura radical. Terminé de ejercer la medicina y no volví a hacerlo. Era algo difícil porque significaba partir de cero, pero yo tenía tanta pasión en ese momento por la música y tanta necesidad de entregarme a lo que me emocionaba que no recuerdo con dolor esa decisión; fue una cosa muy pasional, como se suelen hacer las cosas que uno realmente ama. Fue una ruptura radical y te confieso que, 20 años después, no me he arrepentido ni un solo día.

Pala Foto: Instagram

- ¿Tu familia te apoyó con esa decisión?

Esa fue una fortuna, mi familia me apoyó. Creo que si mi familia se hubiera opuesto, hubiera hecho lo mismo, pero hubiera sido con una cuota de dolor mucho más alta. Tuve el apoyo de mi familia, claro que mi padre se preocupó, pero sí me apoyó. Por fortuna, no encontré oposición, y eso es una ventaja.

- Haz ganado premios en poesía…

Eso ha sido una sorpresa. Empecé a estudiar la escritura de forma poética, sobre todo las formas clásicas del español para mejorar la escritura de canciones, porque la poesía y la canción están muy emparentadas, entonces las formas suelen ser las mismas, las estructuras más o menos las mismas, entonces empecé a estudiar, pero solo con ese objetivo. Lo que pasa es que se me convirtió en una adicción y una amiga editora, en Bueno Aires, me sugirió que publicara, finalmente lo hice y ese primer libro funcionó muy bien.

Ahí fue cuando entré a estudiar filología y luego vinieron libros de poesía pensados con una intención poética, porque el primero solo fue una recopilación de lo que había hecho con otra intención. Y bueno, estos libros han sido premiados con estos reconocimientos, sobre todo los de España que son los más notorios y esto ha sido un impulso para seguir con esta otra vertiente creativa.

“Abajo había nubes”, recibió el premio Miguel Hernández, en España. El libro “Pasado impredecible”, recibió el premio de poesía en la ciudad de Medellín; y el libro “En el abrazo de la sílaba”, que es de este año recibió el “Antonio Machado”, también en España.

- ¿Cómo compones tus canciones?¿Qué buscas plasmar en ellas?

Yo creo que los motivos de las canciones ya están inventados hace mucho tiempo, prácticamente todas las canciones hablan de lo mismo: el amor, el desamor, la distancia, la nostalgia, algunas canciones tienen una intención política digamos, pero los temas son los mismos.

Lo que yo busco en las canciones es una intención o un tono personal. Decir de la manera en cómo yo diría las cosas. Cada uno tiene una forma de ver el mundo distinto y yo intento poner esa forma particular en las canciones. En cuanto a la mecánica, soy un tipo muy disciplinado, soy compositor, entonces todos los días compongo.

No creo en la inspiración, no creo que creación sea de algo que te sopla desde el viento o desde los cielos. Creo en el trabajo disciplinado y diario.

Pala Foto: Instagram

- ¿Cómo te describirías?

Un apasionado por el texto en todas sus formas, soy un tipo muy disciplinado, también por eso he logrado hacer la carrera . Hay otros que tienen un talento desbordante, yo no, yo soy muy disciplinado y me entrego todos los días al trabajo. Y soy un tipo con mucha pasión por lo que hago, siempre me he sentido en manos de la belleza, me siento muy vulnerable ante lo bello, entonces la belleza me conmueve mucho y me dejo llevar por ese impulso.

- ¿Qué les dirías a los jóvenes que quieren dedicarse a la música?

Yo les diría que recuerden que el éxito y la fama no son lo mismo, son dos cosas muy distintas. Eso es uno de los inconvenientes de los reality shows que yo no defiendo, y es que le han enseñado a una generación completa que el éxito se alcanza en un mes y eso no es así. Lo único que yo les diría es que este oficio de la creación es tan digno como cualquier otro, pero hay que dedicarle lo que le dedicarías a otro oficio. Si quieres ser médico, debes dedicarle nueve años de preparación, pero mucha gente no está dispuesta a dedicarle lo mismo a la música. Esto es como cualquier oficio con largo aliento.