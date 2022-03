Brunella Torpoco rompe en llanto durante su presentación en Estados Unidos

Brunella Torpoco detuvo su presentación en Nueva York, Estados Unidos, para salir del escenario y romper en llanto. La salsera se mostró muy afectada luego de anunciar, el pasado viernes 18 de marzo, su retiro de la música. Sin embargo, los asistentes no dudaron en respaldar a la artista natal del Callao.

Ahora, la cuenta de Facebook de prensa Callao TV compartió un video donde se puede ver a la artista de espaldas tomando agua y consolada por un grupo de personas. Asimismo, la salsera se limpia los ojos con un pequeño pañuelo mientras sus seguidores arengan el nombre de la intérprete de “Me fallaste”.

Como se recuerda, la cantante, a través de un extenso comunicado en redes sociales, reveló por qué decidió retirarse de la música. Además, indicó que cumplirá con sus últimas presentaciones en Estados Unidos y pidió no la contacten más para sus espectáculos.

Salsera se pronuncia tras asegurar su retiro de la música

El programa de Magaly Medina se comunicó con Brunella Torpoco, quien reveló tiene a su familia muy asustada luego de que la casa de su mamá fuese baleada por unos delincuentes. “Yo estoy bien, pero mi familia asustada, y ya tomé una decisión: retirarme de la música”, mencionó. “Hoy (19 de marzo) haré mi comunicado, y nada... apartarme de este mal camino. Sí, solo voy a terminar de trabajar las fechas pactadas que tengo, porque ya me dieron adelanto y no tengo para devolver. Termino mis fechas pactadas y me retiro”, expresó.

Brunella Torpoco revela que su retiro no es un ‘show’

Por medio de sus redes sociales, la salsera respondió a los cibernautas que la acusan de armar un ‘show’ con su retiro de la música. “Dejen de decir que esto es un show, que esto es armado, porque nadie haría esto. Así que dejen de mencionar eso, por respeto, no a mí, sino a mi familia”, detalló. “Soy consciente que esto ha causado mucho movimiento en las redes y en la televisión, en los periódicos, por eso creo que la gente piensa que es armado, o algo para hacerme más conocida”, agregó.