Bonnie Wright, una de las actrices que integró el elenco de las películas de “Harry Potter”, contrajo matrimonio inesperadamente con su pareja Andrew Lococo. A través de redes sociales compartió la noticia con sus miles de seguidores y compartió una tierna fotografía del momento.

La artista que interpretó a Ginny Weasley durante toda la saga cinematográfica del popular mago no contó más detalles sobre la ceremonia. Hasta el momento no se conoce la fecha exacta en la que se llevó el evento, pero muchos de sus fans mostraron emoción por la noticia y no dudaron en felicitarla.

Actriz de “Harry Potter” se casó

La imagen que compartió Bonnie Wright retrata un íntimo momento junto con Andrew Lococo: mientras se daban el sí, se pueden ver sus manos entrelazadas durante el romántico instante.

“Tomó mucha creatividad y amor hacer que nuestra boda sea un día muy especial. No puedo esperar para agradecerles a cada uno de ustedes individualmente cuando tengamos más fotografías para mostrar. Mientras tanto, esta es una tierna captura en polaroid de nuestra ceremonia”, escribió en su cuenta de Instagram.

Bonnie Wright, estrella de la saga de “Harry Potter”, se casó en secreto con Andrew Lococo. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Josh Peck revela cuál es la relación que mantiene con Drake Bell actualmente

¿Quién es Bonnie Wright?

Bonnie Wright es una conocida actriz inglesa que se ganó el cariño de muchos espectadores a nivel mundial al interpretar a Ginny Weasley en las películas de “Harry Potter”. Actualmente tiene 31 años y, alejada del papel que le dio fama internacional, ha seguido desempeñándose en la industria del entretenimiento en otros proyectos.

En el 2012 dirigió y produjo su propia película titulada “Separate we come, separate we go”, pero no obtuvo mucha notoriedad. También ha incursionado en el mundo del modelaje para la marca Katie Eary.