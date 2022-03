Andrea San Martín postergó operación para enfocarse en sus hijas: “Hay prioridades”

Andrea San Martín comentó a sus fanáticos que deberá someterse a una operación en uno de sus ojos, pero sorprendió a más de uno al asegurar que no tiene tiempo para resolver su problema médico. Según comentó la empresaria, su mayor atención son sus hijas, ahora que una de ellas inició el colegio.

“Gracias a todos los que se preocupan por mi ojo, no tengo tiempo para ir a hacerme ver, menos en marzo. Recuerdan que les dije que tenía que operarme el ojo en marzo, no me puedo operar porque es un mes de locos”, expresó en su cuenta oficial de Instagram.

¿Por qué postergó su operación?

Andrea San Martín explicó brevemente que decidió postergar la cirugía debido a que usará dichos días para armar su horario de trabajo y coordinar con las clases de sus pequeñas.

“Marzo es un mes de chambear, de organizarme. Todavía no he visto los nuevos horarios de los talleres de las niñas y necesito que se acoplen a las nuevas rutinas para que no se estresen. Estoy como en un mes de transición para ellas y para mí, pues hay prioridades” , agregó.

Andrea San Martín se emociona al dejar a su hija en el colegio

Andrea San Martín compartió con sus seguidores algunas imágenes del inicio de clases de su hija mayor y se mostró ansiosa por la experiencia que tendrá. “Qué nostalgia de haberla tenido en mi barriga y que hoy esté en los mismos pasillos que yo también recorrí”, comentó.

Andrea San Martín comparte foto con su hija y Sebastián Lizarzaburu por el inicio de clases presenciales. Foto: Andrea San Martín/Instagram

Sebastián Lizarzaburu también asistió a este especial momento y no pudo evitar derramar algunas lágrimas al notar cuánto ha crecido su pequeña Maia. El ex chico reality confesó que se puso sentimental y aseguró que estuvo nervioso al dejarla sola.

“Voy a ser 100% transparente, los papás sufrimos más que los niños, porque los dejamos solos, es chévere, es lindo, es conmovedor, es una nueva etapa para ellos. Sí, estoy llorando, pero de nervios y de felicidad”, expresó en Instagram algunos minutos después.