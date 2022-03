Yamile sobre contar sus vivencias en sus temas: “Es terapéutico y, a la vez, difícil de escuchar”

A sus 26 años, Yamile ha compuesto varios de sus temas musicales basados en experiencias personales que rememoran cálidos y duros momentos de su vida. Además, no ha sido ajena a fusionar ritmos musicales en su repertorio pese a que se identifica más con el pop urbano.

En entrevista con La República, la intérprete de “Quiéreme”, tema con el que alcanzó fama a nivel nacional, lanzó hace menos de un mes la versión en piano de su canción “Historia real”, con la que ha llegado a tener más éxito del esperado, pues recientemente su canción sonó en la emisora Ritmo Romántica.

- Iniciaste tu carrera como solista en pandemia, ¿por qué fue en esta etapa, mucho más complicada para los artistas, en la que decidiste dedicarte de lleno a la música?

Es complicado porque yo tenía muchos miedos. En el 2019, grabé mi primera canción, filmé mi videoclip, tenía todo listo para lanzarme. Pero, una vez más, el miedo me ganó y decidí irme de viaje por Sudamérica. Me fui a Ecuador y dejé de lado todo lo que había preparado. Dije: ‘No importa’.

Llegó la pandemia y fue el día que Vizcarra anunció que se iban a cerrar las fronteras, que yo me regresé forzada a Lima. Eso para mí fue como una cachetada del universo, del destino, de decir: ‘No sigas escapando porque es tu propósito y lo tienes que hacer ahora’.

Estaba sin trabajo porque había renunciado para viajar, no tenía nada más que la música. Y dije: ‘Bueno, será que este es el momento de lanzarme’. Estoy agradecida, porque, tal vez, si no hubiese sido por la pandemia, hasta ahora seguiría con miedo y no me hubiese animado a lanzarme.

Yamile planea lanzar un disco que tendrá 13 canciones. Foto: Instagram

- ¿A qué te dedicabas antes de ser cantante?

Yo estudié diseño de modas, que también me gustaba mucho. Lo ejercí dos años, pero sentí que en Perú no había las oportunidades suficientes para mi especialidad. Después, simplemente me metí en trabajos de marketing y ventas en empresas pequeñas.

Trabajaba para poder ahorrar dinero y viajar. La verdad no es que ahora sea muy distinto. De hecho, siempre he tenido varios trabajos para poder viajar, porque es una de mis grandes pasiones. Ahora, tengo una gran herramienta que es la música y mi nombre como artista, que es algo que me acompaña a todos lados y me suma muchísimo.

- ¿Qué tan involucrada estás en el plan de rodaje y la elaboración de las portadas de tus sencillos?

Me involucro mucho en todo el proceso de creación. Como diseñadora de modas, siempre me encargo del ‘styling’, de los looks. Eso también es parte de la dirección de arte y me gusta que mis proyectos sean lo más coherentes y profesionales posibles.

Como mis canciones también son bastante personales, quiero que los videos, las fotos y el concepto esté muy alineado con lo que yo he sentido al escribir mi música. Además, mi equipo siempre me presenta propuestas muy buenas.

- Tu primera canción, “Quiéreme”, tiene un mensaje sobre preservar y salvaguardar los ecosistemas del planeta, ¿sentiste una gran responsabilidad al hablar de un tema de consciencia social?

Sí, sentí una gran responsabilidad sobre todo porque fue la manera en la que yo me lancé como artista. De hecho, la escribí porque me inspiré en los incendios forestales que habían en Australia y Brasil en ese entonces.

No estaba segura en ese momento de lo que quería hacer. Fue algo inesperado que mi primera aparición como artista sea cantando un mensaje social.

PUEDES VER: Dua Lipa es acusada de hacer playback luego de que se le cayera el micrófono en pleno concierto

Yamile lanzó la versión original de "Historia real" en octubre del 2021 y la versión piano del tema el último 25 de febrero. Foto: Instagram

Lanzamiento de “Historia real” (versión piano)

- Esta canción está inspirada en una vivencia personal de desamor; sin embargo, esta no sería la primera canción que toca un tema de tu vida personal, ¿cómo así decidiste sacar canciones que involucren tus experiencias? En un inicio, ¿tenías miedo a ser juzgada por ello?

Sí, he sentido miedo, sobre todo porque vivimos en una sociedad muy ‘chiquita’. Al exponerme con mi música, que obviamente quiero que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, tenía temor (a ser juzgada), pero mis ganas de querer transmitir con la música y de querer que más personas se sientan identificadas con ella pudo más.

Es por eso que lo sigo haciendo y cuando tengo alguna decepción con algún chico o algo pasa, siempre digo: ‘No te preocupes, no voy a escribir una canción sobre ti’ y al final termino haciéndolo de todas formas.

Para mí, eso es terapéutico y por otro lado, es difícil de escuchar . Cuando ‘Historia real’ empezó a sonar en la radio, yo no estaba pasando por un buen momento emocional; sin embargo, tenía que escuchar mi canción en la radio porque fue un gran logro para mi carrera musical.

- Este año te decidiste por sacar “Historia real” en una versión con piano, ¿cómo ha sido la aceptación del público con este tema?

Ha sido mejor de lo que pensé. Yo tenía bastante miedo porque se aleja un poco de mi estilo de música, pero tenía muchas ganas de hacerlo porque la letra de la canción es muy profunda y la historia lleva un mensaje fuerte.

La gente realmente ha llorado con la canción, ha sentido mi sentir y eso me tiene muy contenta.

- ¿Tienes pensado hacer una colaboración con algún o alguna cantante peruana?

Sí, ya se está trabajando, pero no puedo adelantar nada. Me encantaría poder decir que se van a hacer colaboraciones con cantantes de géneros distintos al mío, porque creo que lo mágico de la música es la capacidad de fusionar géneros y que quede un producto realmente distinto y chévere de escuchar. Esta propuesta musical estaría lanzándose en los próximos meses.

- ¿Próximo single?

Se viene un nuevo lanzamiento en el mes de abril. Si pensaban que ‘Historia real’ fue lo más profundo que escribí, no han escuchado todavía esta canción. Creo que esta canción que se viene va a dejar a varios con bastantes emociones.

- También estás por lanzar un disco….

Sí, tengo planes de lanzarlo antes de que termine el 2022. Este disco contará con 13 canciones.

- Has estado teniendo presentaciones en varios lugares del Perú, ¿qué se siente regresar a los escenarios y reencontrarte con tu público tras una larga pausa por la pandemia por COVID-19?

Ha sido súper mágico regresar a los escenarios. Ver que la gente va a consumir música en vivo me hace tener fe en que cada vez apuestan más por los artistas locales.

Ahora me encuentro en el norte porque hay muchas oportunidades para cantar en distintos lugares. Eso es lo que he venido a hacer para acabar la temporada de verano.