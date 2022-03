Wisin y Yandel sobre la tiradera de Residente: “Cada mentalidad es un mundo diferente”

Desde que el rapero Residente lanzó la tiradera contra J Balvin, la espuma de la polémica no ha dejado de subir. Diversos representantes de la industria musical han elevado las voces: esta vez fueron Wisin y Yandel quienes se pronunciaron al respecto durante el programa “Despierta América”, de Univisión.

El popular dúo reguetonero elogió a ambos artistas y aseguró que su opinión es neutra. Añadió que la trayectoria de los artistas del género urbano es respetable y deseó que los disgustos acaben con una reconciliación entre ambas estrellas latinas.

¿Qué dijeron Wisin y Yandel?

“ Cada cabeza y cada mentalidad es un mundo diferente , por eso yo no me atrevo a opinar en esas cosas, obviamente en este momento Wisin y Yandel no están pendientes de la tiradera, pero respetamos mucho a Residente, yo quiero mucho a René, él es un gran ser humano y Balvin también, inclusive, es parte de nuestro disco”, comentó Wisin durante la transmisión del programa.

“Son dos superestrellas y a los dos les tenemos mucho cariño. René es un hombre bien inteligente, un poeta callejero y Balvin es un artista que ha puesto a Colombia muy en alto y sigue creciendo. Esperamos que pronto se solucione”, agregó, y aseguró que la ‘camaradería’ es importante para mantener el género: “Yo cojo el teléfono y llamo a Yandel y le digo: ‘Yo voy a grabar en tu disco, necesito que grabes en el mío’, y esa camaradería, por encima de una estrategia discográfica, es lo que hace que el movimiento esté donde está hoy”.

Cabe resaltar que mientras Wisin expresaba su parecer, el cantante puertorriqueño Yandel no pronunció una palabra, pero acentuó con la cabeza en diferentes ocasiones.

Wisin y Yandel se despiden con una gira por EE. UU. y Puerto Rico

“La Última Misión Tour” es el nombre de la gira que le pondrá punto final a una trayectoria de casi dos décadas: el popular ‘Dúo de la historia’ le dice adiós a los escenarios.

“Será una gira para recordar lo sabroso del reguetón, es más para darle las gracias a millones de personas por nuestros casi 20 años de carrera. Estamos honrados y a la vez tristes”, reconoció Juan Luis Morera, identificado como Wisin, durante una rueda de prensa ofrecida el último lunes en Miami.