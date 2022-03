“Tu cara me suena”: conoce a los 8 participantes de esta temporada

Televisa Univisión estrenará un nuevo reality show llamado “Tu cara me suena”. El programa presentará a celebridades ya reconocidas que buscarán ‘convertirse’ en grandes ídolos de la industria musical. En esta temporada son ocho los nuevos famosos que buscarán conquistar al público con sus habilidades de imitación.

Este reality de imitación musical es uno de los proyectos más populares en el mundo, principalmente en España, donde es todo un fenómeno, y la franquicia busca obtener un resultado similar con su versión mexicana.

¿Cuándo se estrena “Tu cara me suena”?

A partir del domingo 27 de marzo se estrenará el primer reality llamado “Tu cara me suena” de Televisa Univisión.

Los conductores de "Tu cara me suena" serán Rafael Araneda y Ana Brenda. Foto: Instagram de Tu cara me suena.

¿Quiénes serán los ocho concursantes de la segunda temporada de “Tu cara me suena”?

Ninel Conde

El ‘Bombón Asesino’ regresará a la televisión con “Tu cara me suena”. Ella puede presumir de participar en telenovelas desde hace más de 25 años, entre ellas “Rebelde”, “Luz Clarita” y “En tierras salvajes”. Además, es reconocida por su trayectoria musical, y su apodo surgió por uno de sus discos.

La actriz y cantante regresará a la televisión con “Tu cara me suena”. Con una reconocida trayectoria, buscará conquistar al público en este nuevo reality mexicano.

Ninel Conde estará en "Tu cara me suena". Foto: Ninel Conde / Instagram.

Manny Cruz

Manny Cruz es un reconocido cantante que durante su trayectoria ha sido galardonado múltiples veces en los Premios Lo Nuestro y ha colaborado con grandes de la música, como Elvis Crespo y Miriam Cruz.

Manny Cruz será un oponente fuerte. Foto: Manny Cruz / Instagram.

Christian Daniel

Otro cantante de música tropical dice presente en “Tu cara me suena”. Christian Daniel tiene exitosos sencillos, como “Ahora que te vas” y “Me vuelvo un cobarde”.

Christian Daniel dice presente en "Tu cara me suena". Foto: Instagram / Christian Daniel.

Kika Edgar

Kika Edgar es una artista con una larga trayectoria en la escena de México. Ha participado en diversas telenovelas y obras de teatro. Asimismo, fue parte del programa de competencia “Cantando por un sueño”.

Kika Edgar es la flamante participante de "Tu cara me suena". Foto: Kika Edgar / Instagram.

Helen Ochoa

La mexicoamericana nacida en Fresno, California, es una cantante de música regional mexicana de mucho renombre. Recientemente la pudimos ver en el reality show “Inseparables”, que se emitió a través de Unimás.

Helen Ochoa será una candidata para ganar la temporada. Foto: Helen Ochoa / Instagram.

Sherlyn

Una experimentada actriz mexicana estará presente en “Tu cara me suena”. Empezó su carrera en la actuación desde que era niña, en la película “Zapatos viejos”, de 1993, al lado de Gloria Trevi.

Sherlyn buscará seguir en la cima del ámbito artístico. Foto Sherlyn / Instagram.

Michael Stuart

Para poner la cuota de salsa en el elenco de “Tu cara me suena” llega Michael Stuart desde Nueva York, pero con origen puertorriqueño. El cantante también ha dedicado buena parte de su carrera a la actuación en películas como “Retratos”, y“Back to the barrio”.

La salsa no faltará esta temporada en "Tu cara me suena". Foto: Michael Stuart / Instagram.

Yahir

Yahir Othón Parra, más conocido como Yahir, es un cantautor y actor mexicano que ha participado en diversas producciones aztecas.

Yahir estará presente en "Tu cara me suena". Foto: Instagram de Yahir.

“Tu cara me suena” 2022: hora

El primer capítulo de “Tu cara me suena” está programado para el domingo 27 de marzo a las 10.00 p. m. en horario peruano y mexicano.

Víctor Manuel será uno de los jueces en esta temporada. Foto: Instagram / Tu cara me suena.

¿Qué canal transmitirá “Tu cara me suena”?

“Tu cara me suena” 2022 México lo podrás ver a través de la señal del Canal de las Estrellas, pero también se verá de forma simultánea en Estados Unidos.