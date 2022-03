Stephanie Cayo se encuentra en medio de la polémica por su participación en la película peruana “Hasta que nos volvamos a encontrar”; sin embargo, ella no es la única que ha sido cuestionada. Bruno Ascenzo, el director de la cinta, también ha recibido duras críticas en Instagram y otras redes sociales a raíz de su trabajo en la producción de Netflix.

Stephanie Cayo indignada tras ataques a Bruno Ascenzo

Al enterarse sobre la ola de comentarios negativos que surgieron contra su amigo y colega, Stephanie Cayo manifestó su indignación con un contundente mensaje.

“Ríanse de lo que gusten, yo me reiré con ustedes, incluso hasta de mí misma. Respecto a las críticas tuiteras, les reitero: salgan de Twitter y póngase a trabajar o hacer otra película . Eso sí necesitamos, más peruanos haciendo cosas bonitas por nuestro país. Incentivar el odio entre peruanos debe dejarles un vacío grande”, expresó la actriz en Instagram.

“Mejor póngase a hacer cosas por ustedes mismos y dejen a mi amigo Bruno tranquilo, que es un maravilloso escritor y director . Repito, si vas a hablar, muéstrame algo que hayas hecho, (algo en lo) que hayas sacrificado tu vida, que hayas luchado por años y luego hablamos. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Póngase a trabajar”, agregó la también modelo respecto a los comentarios sobre Bruno Ascenzo.

Stephanie Cayo indignada por críticas a Bruno Ascenzo. Foto: Stephanie Cayo/ Instagram

Responde a críticas sobre su película en Netflix

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Stephanie Cayo aseguró que no le preocupan las críticas que han surgido en su contra a raíz de su protagónico en la cinta “Hasta que nos volvamos a encontrar”.

“Les doy un consejo (…) yo no salí adelante hablando mal de los demás. Estaba muy ocupada trabajando en lo que me gusta (desde que tengo 9 años). Ya no tengo las trenzas ni los dientes grandes, pero soy la misma niña con sueños ‘imposibles’. Me siento muy orgullosa de esta película”, señaló.