Miley Cyrus detuvo concierto en Bogotá unos minutos por temas de salud

Miley Cyrus dejó a todos sus fanáticos sorprendidos con la increíble presentación que dio en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá. La reconocida artista se volvió a presentar en Colombia el pasado 21 de marzo luego de 11 años, y extendió su concierto hasta altas horas de la noche.

Según declaraciones de fanáticos, la cantante se reunió en el camerino con algunos de ellos minutos antes de iniciar el show y se tomó varias fotos para recordar el momento. Asimismo, les mostró los vestuarios que usaría durante el concierto y les platicó sobre su estadía en Latinoamérica.

La artista colombiana La Ramona fue la encargada de iniciar el espectáculo a las 9.00 de la noche, para que finalmente Miley subiera al escenario una hora después, ovacionada por todos los asistentes y en medio de un sorprendente despliegue de luces.

Miley Cyrus sufre descompensación

No obstante, no todo fue color de rosa para la cantante estadounidense, pues comenzó a sentirse mal mientras cantaba. “Seré honesta, no me estoy sintiendo bien en este momento, pero me quedaré aquí todo lo que pueda porque sé cuánto han esperado este show ”, expresó al público.

Además, en un momento, tuvo que detener la presentación, pues le dieron ganas de vomitar. Sin embargo, minutos después, continuó, y aprovechó en dejar un mensaje de reflexión para sus seguidores. “La próxima vez que se sientan así en cualquier situación en la que estén, que sientan que se quieren rendir, solo tomen un momento, respiren, sean honestos”, agregó.

Miley Cyrus deslumbró en Lollapalooza Argentina

La séptima edición del festival de música reunió a conocidos artistas en sus escenarios, pero, sin duda alguna, una de las más esperadas fue Miley Cyrus. El viernes 18 de marzo, la exestrella de Disney se encargó de cerrar el primer día de presentaciones, y dejó a todos sus fanáticos deseando más.

Artistas como Miley Cyrus, Doja Cat y A$AP Rocky prometen darle un nuevo giro al estilo del evento, el cual ha predominado con ritmos urbanos de cantantes como Bizarrap, Natalie Pérez, Duki, Nicki Nicole y La Joaqui.