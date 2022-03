Magaly Medina se conmueve al oír audio de agresión de Andy Polo: “Es terrible”

Magaly Medina volvió a entrevistar a Génesis Alarcón luego de las declaraciones de Andy Polo en el dominical “Día D”. La conductora se mostró indignada por la versión del futbolista, quien asegura que no ha descuidado a sus hijos y que su esposa miente al decir que la ha agredido. Durante su programa, difundió un revelador audio que probaría que sí hubo violencia familiar.

Génesis Alarcón contó que ese hecho ocurrió en su casa en Estados Unidos. Según ella, él le exigió que le devuelva el celular que le había comprado y al, rehusarse a entregárselo, el futbolista le habría agredido.

En el audio que compartió la esposa de Andy Polo se escucha la voz de su hijo preocupado por su madre: “¿Te lo rompió? ¿Qué te dijo mami? Por favor mamá que no te pegue (llora)... Mami dame el celular, ¿qué te va a hacer?”. Luego, ella le responde: “No mi amor, no me van a pegar... No sé hijito, tranquilo”

La reacción de Magaly Medina

“ ¡Qué horror, por Dios! Es de terror, es terrorífico. Se me rompe el corazón de escuchar a ese niñito ... Esto sí es terrible, se ve claramente que te sigue... Se escucha claramente el intercambio de golpes”, expresó Magaly Medina conmovida por el audio.

La abogada de Génesis Alarcón no pudo contener las lágrimas, por lo que la conductora le pidió que se calme. Por su parte, la esposa del futbolista contó más detalles del hecho.

Génesis Alarcón habla sobre supuesta agresión de Andy Polo

“¿Creen que yo podría inventar eso? Ahí es cuando yo le escribo a mi amiga para que llamara al 911, porque ni siquiera tenía un chip, Magaly, para llamar yo misma, por eso, es que recurro a mi amiga para escribirle al WhatsApp y pedirle que llame a la Policía porque él me ha pegado y están mis hijos y yo estaba encerrada en el cuarto”, aseveró Génesis Alarcón.

La expareja de Andy Polo mencionó que sentía temor de que pueda pasarle algo peor. “¿Qué me iba a hacer en ese momento si mis hijos se iban al cuarto? Él es hombre, es más grande, es más fuerte, ¿qué hubiera pasado si me mata o me pasa algo?, ¿qué iba a hacer yo allá sola? ”, sostuvo.

¿Dónde denunciar casos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).