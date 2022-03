Lourdes Sacín se quiebra por audios de Andy Polo: “Se me salieron las lágrimas”

Lourdes Sacín recurrió a sus redes sociales para manifestarse sobre los audios que presentó Génesis Alarcón el lunes 21 de marzo en “Magaly TV, la firme”. A través de su cuenta oficial de Facebook, la periodista expresó su indignación luego de escuchar la grabación que comprobaría que la joven sí fue víctima de violencia física por parte del futbolista.

“ No pude evitar que se me salieran las lágrimas al escuchar al hijito de Andy Polo asustado porque le haga daño a su mamá , lo sentí tan cercano que me quebró. Él no es más que un agresor más que jamás va a reconocer serlo, porque personas así siempre lo van a negar. Es más fácil para ellos decir que la mujer miente, que está despechada o cualquier otra excusa para tapar la violencia que ejercen”, expresó.

“Nunca dudé de las palabras de la esposa de Andy Polo, pero el audio que ella reveló creo que para muchas es como un déjà vu. Esas cosas no se borran jamás, uno solo aprende a vivir con eso ”, sentenció Sacín respecto al caso de Génesis Alarcón.

Como se recuerda, en el 2019, Lourdes Sacín denunció a Andy V por agresión física y en septiembre de 2021 volvió a entablarle una demanda por violencia física y psicológica.

Lourdes Sacín se pronuncia tras audios de Andy Polo y Génesis Alarcón. Foto: Lourdes Sacín/ Facebook

¿Qué decía el audio de Andy Polo?

En el audio presentado en “Magaly TV, la firme”, se escucha al hijo de Andy Polo manifestando su temor ante las acciones del futbolista.

“¿Te lo rompió? ¿Qué te dijo, mami? Por favor, mamá, que no te pegue. Mami, dame el celular, ¿qué te va a hacer?”, decía el niño. Luego, ella le responde: “No mi amor, no me van a pegar (...) No sé hijito, tranquilo”.

Génesis Alarcón revela audio completo de presunta agresión de Andy Polo. Foto: captura/ATV

Magaly Medina conmovida por audio de agresión de Andy Polo

Magaly Medina se mostró mortificada después de escuchar los audios que probarían la agresión de Andy Polo contra Génesis Alarcón, su expareja y madre de sus hijos.

“¡Qué horror, por Dios! Es de terror, es terrorífico. Se me rompe el corazón de escuchar a ese niñito (...) Esto sí es terrible, se ve claramente que te sigue (...) Se escucha claramente el intercambio de golpes”, aseveró la presentadora.

Magaly Medina indignada por audios de Andy Polo. Foto: captura ATV / GLR

¿Dónde denunciar casos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).