Karen Dejo y empresario Christian Buhler son captados en actitudes cariñosas

Karen Dejo y el empresario Christian Buhler fueron captados juntos por las cámaras de “Magaly TV, la firme”. El lunes 21 de marzo, el programa de Magaly Medina emitió imágenes en las que se ve a ambos personajes saliendo de una discoteca en Miraflores para luego dirigirse a un departamento ubicado en dicho distrito, en el que pasaron varias horas.

Tras la revelación de dicho ampay, el espacio de farándula se comunicó con Buhler para que aclarara su situación sentimental con la exintegrante de Esto es guerra y esto fue lo que dijo: “No sé de qué estás hablando, la verdad que yo la conozco, (pero) mi vida personal es mi vida personal (...) Me ‘jaló’ a mi casa y preparamos algo de comer”.

Posteriormente, Christian Buhler volvió a comunicarse con la producción de “Magaly TV, la firme” para pedir que respeten su privacidad y la de Karen Dejo.

Magaly critica a Karen Dejo por comentarios machistas

Magaly Medina criticó duramente a Karen Dejo por emitir comentarios machistas durante un show que realizó en una discoteca de la selva.

“Karen Dejo y la serie de ‘pachotadas’ que comienza a decir. Eso de: ‘Las que no se dejan levantar, que se vayan a la cocina’. ¿Cómo puede decir algo así una mujer? Repite lo que un bruto de por ahí dice, ¿qué se vayan a la cocina si no se dejan levantar?, ¿qué mensaje es ese? Qué cosa más machista y arcaica, viniendo de una mujer”, aseveró.

Karen Dejo se defiende tras críticas por comentarios machistas

Ante los constantes cuestionamientos que recibió, Karen Dejo se pronunció sobre los comentarios machistas que pronunció en discoteca y pidió perdón por lo sucedido.

“Si sonó de otra manera, es porque no se vio el anticipo de, y si sonó de una manera distinta, yo no tengo ningún problema de pedir disculpas, porque no ha sido mi intención, no ha sido como lo han querido mostrar en el programa de Magaly”, manifestó la ex chica reality.