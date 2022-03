Johanna San Miguel queda en shock luego de que su ‘crush’ le responda: “Puedo morir en paz”

Los famosos también tienen amores platónicos y una de ellas es la carismática conductora Johanna San Miguel, quien el día de ayer, 21 de marzo, publicó en sus historias de Instagram la foto del surfista y músico hawaiano Landon McNamara, y reveló que él es su ‘crush’ sin saber lo que pasaría después.

“Habrá alguien más churro que Landon Mcnamara” , se lee en la publicación. Momentos después, la actriz sorprendió a sus miles de seguidores en la plataforma al volver a subir otra historia donde muestra que el artista originario de Oahu, Hawái, le respondió con el siguiente mensaje: “Mahalo”, el cual significa gracias. Johanna San Miguel no pudo contener la emoción: “Puedo morir en paz, mi crush me contestó” .

El surfista Landon Mcnamara es el crush de Johanna San Miguel. Foto: Johanna San Miguel/Instagram

Como se recuerda, la figura de Esto es guerra se encuentra soltera desde hace un tiempo, pues su última pareja conocida fue el actor Stefano Salvini, con quien mantuvo un romance en 2014. Sin embargo, para la actriz solo existe un gran amor en la vida y para ella fue un ex con quien mantuvo una relación de ocho años.

El mensaje de El surfista Landon Mcnamara. Foto: Johanna San Miguel/Instagram

“Creo que solo una vez en tu vida amas a alguien de verdad, ya después son enamoramientos e ilusiones. Yo, por lo menos, he amado solo una vez y no creo que me vuelva a enamorar, así como amé, eso realmente fue amar”, dijo en una entrevista para Estás en todas en junio del 2021.

¿Cómo inició la historia de amor entre Johanna San Miguel y Stefano Salvini?

Todo comenzó en el año 2014 cuando comenzaban el rodaje para la película “A los 40″ en donde ambos participaban. En septiembre del mismo año, Johanna San Miguel fue captada por las cámaras del extinto programa “Amor amor amor”, en una salida con el actor.

Asimismo, en ese video, se le escuchó decir a la actriz la frase que se volvería viral: “Cállate o te castigo”, al punto de que DJ Peligro compuso un tema de reggaetón utilizando esa frase. Luego de varias semanas de rumores, la figura de América TV dijo estar feliz a pesar de las constantes críticas, pues Stefano Salvini es 25 años menor que San Miguel.

Stefano Salvini y Johanna San Miguel. Foto: difusión

Sin embargo, su relación no duró mucho. En marzo del 2015, ‘Choca’ Mandros’ uno de los amigos íntimos de Johanna dio a conocer la noticia de la ruptura y resaltó que ninguno brindará detalles, pero que seguirán siendo amigos. “Si bien es cierto, la emoción los llevó a contar (su romance), el tiempo y tipo de relación los han llevado a ambos a decidir a no hablar del tema” , dijo.

Johanna San Miguel recuerda a su ex Stefano Salvini

El 25 de enero de este año, Johanna San Miguel fue invitada junto a Roger del Águila al programa “En boca de todos”, cuando conducían “Esto es habacilar” y Tula Rodríguez los invitó a jugar de la secuencia “El camino de la verdad” en donde debían contestar preguntas sobre su vida privada.

Una de ellas fue: “Que de un paso adelante al que un chibolo le rompió el corazón, que te ha marcado”, y acto seguido la ‘Mamá leona’ avanzó y recordó a su expareja Stefano Salvini. “Yo estuve una época con Stefano Salvini. Todo el mundo sabe que tenía 25 años menos que yo, estuve con él y la gente casi colapsa aquí en Lima. Sucedió, fue lindo e increíble, una relación mostra y le tengo cariño”, expresó.

Luego, aprovechó en enviarlo un beso y aclaró que le tiene mucho cariño. “Si me estás mirando, un beso para ti. Hemos conversado hace poco porque él es actor, yo soy actriz y probablemente trabajemos juntos nuevamente, uno nunca sabe. Le tengo muchísimo cariño, respeto, aprecio y es una persona que nunca voy a olvidar”.