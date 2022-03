Isabel Acevedo le responde a Christian Domínguez: “Ahora saldré a hablar, ya me cansé”

Christian Domínguez culpó a Isabel Acevedo por el fin de su relación amorosa. El cantante de cumbia aseguró que ella le prohibió ver a su hijo, fruto de su noviazgo con Karla Tarazona. En medio de la polémica, la bailarina ha decidido romper su silencio y contar su verdad de lo que sucedió en 2019, cuando se separaron.

La exintegrante de “Esto es guerra” le lanzó una advertencia a Christian Domínguez. Mencionó que está dispuesta a revelar todo lo que pasó en ese entonces, pues está cansada de los ‘dimes y diretes’ entre ellos.

La respuesta de Isabel Acevedo

La bailarina afirmó que ahora está enfocada en sus proyectos y quiere dejar atrás el pasado. “Quiero terminar con este tema porque me parece súper aburrido. Comencé el 2022 con otra energía y planes a futuro y, la verdad, que hablar de este tema siento que me retrocede”, expresó Isabel Acevedo para Trome.

Además, acusó a Christian Domínguez de intentar victimizarse y culpar a sus exparejas, como en el caso de Vania Bludau, a quien demandó por sus declaraciones.

“De todas maneras saldré a responder, porque tiene que haber un final . Creo que también me quedé callada por mucho tiempo, pero ya me cansé , siempre él trata de hacer lo mismo con todas sus relaciones, trata de dejar mal a las chicas, a Vania (Bludau), en su momento, la demandó. Él siempre quiere quedar como la víctima , pero ahora saldré a hablar ”, sostuvo.

Christian Domínguez culpó a Isabel Acevedo por su ruptura

El lunes 21 de marzo, el cantante Christian Domínguez reveló que Isabel Acevedo le puso como condición no ver a su hijo si quería tener una relación con ella.

El artista aclaró que no iba a ceder a ese chantaje, por lo que decidió terminar la relación con la ex chica reality. Un día después, salió a la luz su ‘ampay’ con Pamela Franco.

“Mi relación (con Isabel) acaba porque me da a escoger estar con mi niño o (da a) entender que no voy a estar cerca de mi niño si tengo una vida con ella. Ese día murió todo y si no lo dije en su momento fue por caballero. Tú no puedes cambiar tus sentimientos en un día, el sentimiento hacia un ángel, hacia mi hijo nunca va a cambiar”, expresó.