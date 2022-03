Guns N’ Roses confirma fecha de su concierto en Lima por gira del reencuentro

Vuelven los Guns N’ Roses a Perú. Axl Rose, Slash y Duff McKagan tocarán una vez más en Lima, en el Estadio San Marcos. La cita está programada para el próximo 8 de octubre, como parte de la gira “South American Tour 2022″. Este tour marca el reencuentro de la banda tras varios años de haberse separado.

El anuncio alegró a sus fans, quienes esperaban verlos en el 2020. En aquel año, la agrupación canceló su recorrido debido a la pandemia del coronavirus. En un inicio estaba programado para el 24 de noviembre, pero se tuvo que postergar ante los altos casos de contagios.

Guns n' Roses vuelve a Lima con gira del reencuentro. Foto: captura/Instagram

El espectáculo es importante para los miembros de la banda, quienes celebran más de 30 años de existencia, con éxitos como “Welcome to the jungle”, “Sweet child o’ mine”, “November rain”, “You could be mine”, “Paradise city”, “Civil war”, “Patience”, “Don´t cry” y “It’s so easy”.

Los teloneros del show serán los mexicanos de MOLOTOV, grupo considerado uno de los más importantes y trascendentales del rock hecho en Latinoamérica. Algunos de sus legendarios temas son “Frijolero”, “Gimme tha power”, “El mundo”, “Here we kum”, “Rastaman-dita”, entre otros.

¿Cuándo inicia la preventa?

Las entradas para ver a Guns N’ Roses saldrán a la venta en una preventa exclusiva con tarjetas de crédito y débito Interbank este viernes 25 y sábado 26 de marzo desde las 9.00 a. m.

La venta regular, con todo medio de pago, empezará el lunes 28. Todo proceso se realizará a través de la web de Teleticket (www.teleticket.com.pe).

¿Por qué Slash dejó Guns N' Roses y cómo logró convencer Axl Rose para que volviera? Foto: captura de web La Marca.

Sobre canjes y devoluciones del concierto de 2020

Teleticket dio a conocer unas pautas para el proceso de adquisición a quienes compraron entradas del show cancelado en 2020. Desde el martes 22 de marzo, se deberá escribir al correo electrónico servicioalcliente@teleticket.com.pe si se desea asistir a la nueva fecha de Guns N’Roses 2022 o se mantiene la alternativa seleccionada con anterioridad.

El cliente debe tener en cuenta que quienes quieran asistir al concierto de este año deberán obtener una nueva entrada mediante un canje y homologación con la empresa, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

OPCIÓN A: Para usar el bono del 130% para la nueva fecha de Guns N’Roses, escribe desde el mismo correo que usaste para registrar tu opción, indicando en el asunto: ONE005 CANJE A.

OPCIÓN B: Para usar el bono del 50% para la nueva fecha de Guns N’Roses, escribe desde el mismo correo que usaste para registrar tu opción, indicando en el asunto: ONE005 CANJE B.

OPCIÓN C: Escribe desde el mismo correo que usaste para registrar tu opción indicando si deseas mantener tu entrada para el concierto de KISS o deseas asistir a la nueva fecha de Guns N’Roses, indicando en el asunto: ONE005 CANJE C.

OPCIÓN D: Escribe desde el mismo correo que usaste para registrar tu opción indicando si deseas mantener tu decisión de devolución de dinero o deseas asistir a la nueva fecha de Guns N’Roses, indicando en el asunto: ONE005-PRDD.

¿Si no elegiste opción alguna para el concierto del 2020?

1. En caso quieras asistir a la nueva fecha del concierto o desees registrar tus tickets como crédito para futuros eventos de la empresa promotora:

COMPRA WEB: Escribe a servicioalcliente@teleticket.com.pe desde el correo asociado a tu compra, indicando en el ASUNTO: ONE005 REV WEB.

COMPRA PRESENCIAL: Escribe a servicioalcliente@teleticket.com.pe indicando en el ASUNTO: ONE005 REV PV.

2. En caso no te encuentres de acuerdo con las opciones anteriormente descritas: