¡Está enamorado! Renzo Costa es captado en aeropuerto con su nueva pareja

Desborda de amor. Renzo Costa fue captado por las ‘ratujas’ de Samuel Suárez mientras estaba en el aeropuerto al lado de su actual novia Thalia Alva. La pareja se ha mantenido lejos de las cámaras desde que comenzaron su romance, sin embargo, esta vez fueron grabados por una seguidora del creador de Instarándula.

“Hace unos días, el ‘Rey de los cueros’ más enamorado que nunca”, se lee en la historia de Instagram del popular ‘Samu’, quien confirmó que las personas que aparecen en imágenes son la expareja de Brunella Horna y la joven Thalia Alva, quien no es parte de la farándula peruana.

Cabe resaltar que anteriormente el empresario declaró estar muy bien en su nueva relación luego de ser ‘ampayado’ en salidas con quien ahora es su pareja. “(Estoy) súper feliz , gracias chicos (por preguntar), muchos saludos”, comentó el año pasado cuando le consultaron sobre su vida amorosa.

Madre de Renzo Costa elogia a Sully Sáenz

Marina Aurora Bustamente, progenitora de Renzo Costa, no dudó en saludar a Sully Sáenz con un tierno mensaje en redes sociales y señaló que, pese a que no está con su hijo, le guarda bastante cariño y está agradecida con ella.

“Siempre en mi corazón, Sully querida, por los lindos recuerdos, por tu talento, el cariño y tu sencillez. Eres una de las hijas preciosas que la vida me regaló . Aquí les muestro una hermosa foto junto a la preciosa Sully, ¿la conocías?”, indicó la madre del conocido ‘Rey de los cueros’.

Brunella Horna habla de su ruptura con Renzo Costa

La conductora estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores en Instagram, cuando fue consultada por su relación pasada con Renzo Costa, a lo que ella mencionó que es algo que no quisiera recordar porque fue una época muy triste.

“ Es una etapa de mi vida que no quiero recordar . Pero @valepiazza me convenció de hacer este TikTok. Ahora me río y me doy cuenta que todo pasa por algo, hasta lo más triste. Ahora soy muy feliz”, expresó.