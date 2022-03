Brunella Torpoco no descarta volver a los escenarios: “Si puedo seguir en la música, lo haré”

El pasado viernes 18 de marzo, Brunella Torpoco anunció oficialmente su retiro de los escenarios. A través de un comunicado en Instagram, la salsera reveló que decidió dar un paso al costado en su carrera como cantante debido a las amenazas que recibió por parte de extorsionadores. Este hecho dejó muy apenados a sus miles de fanáticos en todo el Perú.

Afortunadamente, tras aquel inesperado anuncio, la intérprete reapareció en Instagram y no descartó regresar a la música, reavivando así la esperanza de sus seguidores.

“ Si no trabajo en la música, lo haré en otra cosa, y si puedo seguir en la música, lo haré , pero ahorita estoy un poco confundida. Es decisión mía, que voy a tomar con mi familia”, expresó. “Ahora estoy tranquila y cumpliendo los contratos que tengo, luego descansaré por un tiempo. Veremos qué pasará más adelante”, añadió.

Brunella Torpoco agradece muestras de solidaridad

Brunella Torpoco, además, se tomó un tiempo para agradecer a todas aquellas personas que le expresaron su apoyo luego de enterarse que tuvo que alejarse de los escenarios a raíz de la delincuencia.

“Agradezco a todas las personas que se han tomado el tiempo para escribirme y decirme que están conmigo por esta difícil situación que he pasado. Sé que la vida es dura y las cosas pasan por algo”, manifestó.

Brunella Torpoco niega armar show

Finalmente, la salsera Brunella Torpoco negó haber ‘armado’ un show para promocionarse como cantante, tal como especularon algunos usuarios en las redes sociales.

“Por favor, dejen de decir que todo esto es un show que hemos armado, nadie haría esto. No hablen de estas cosas, no por mí, sino por respeto a mi familia”, aseveró. “Soy consciente de que esto ha causado mucho movimiento en las redes, en la televisión y en la prensa, por eso la gente piensa que esto es armado para hacerme más conocida, no crean eso”, agregó.