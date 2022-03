Génesis Alarcón niega que quiere aprovecharse de Andy Polo: “Nos casamos por bienes separados”

Andy Polo, denunciado por su expareja Génesis Alarcón por violencia física y psicológica, fue desmentido en la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, que se transmitió el 21 de marzo. La madre de sus hijos, en compañía de su abogada, reaparecieron en el set para responder a las declaraciones del futbolista en “Día D”.

La madre de los dos pequeños negó varias cosas, una de ellas, querer aprovecharse de la imagen del deportista para presuntos beneficios.

“Él habla de que ‘quiero su plata’. Es totalmente falso. Antes de casarme con él, firmé para hacerlo por bienes separados (...) Él se jacta de que quiero su dinero, cuando no es así”, acotó Alarcón.

Abogada rechaza declaraciones de Andy Polo

En otro momento de la entrevista, Génesis reveló que él trató de conciliar para dejar atrás la denuncia por violencia. Al respecto, la abogada opinó de este intento de ‘negociación’ del futbolista. “La violencia no se concilia jamás, no es negociable”, expresó.

“Eso no se borra, la violencia no se borra. No se supera ni con terapias. Lo que él ha causado ha sido un daño gravísimo. A la madre de sus hijos, la mujer más importante. Si eso le hace a ella, imagínate con quién más lo haría”, agregó.

Génesis Alarcón salió a desmentir a Andy Polo. Foto: captura/ATV

Magaly Medina opina de actitud de Andy Polo

Por su parte, Magaly Medina se mostró indignada tras escuchar decir a Génesis Alarcón que Andy Polo la obligaba a pedir dinero a su amigo.

“No sé si a otros reporteros que han entrevistado a Andy Polo no les parece, pero a mí sí me parece humillante que una mujer tenga que estarle pidiendo al padre de sus hijos, a un amigo o tercero. Él dice: ‘Yo amo a mis hijos por sobre todas las cosas’. Pero, si amas a tus hijos por sobre todas las cosas, respeta a la madre de ellos”, comentó la conductora de televisión.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).