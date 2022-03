Andy Polo: Génesis Alarcón muestra nuevos audios que probarían presunta agresión del futbolista

Génesis Alarcón reapareció en “Magaly TV, la firme” este 21 de marzo para presentar pruebas de maltratos de Andy Polo, denunciado en 2021 por violencia física. Su expareja y madre de sus hijos desmintió las declaraciones del futbolista de Universitario en “Día D”, quien dijo que jamás la agredió.

En ese sentido y para demostrar que el volante de la selección peruana intenta engañar al público y autoridades, compartió nuevos audios que pertenecen a mayo del año pasado. En el material, se escucha al deportista intentar quitarle el celular para que no llame a las líneas de emergencia.

“(El celular) Dámelo, no quiero problemas”, se escuchaba. La situación se volvió tensa cuando les pidió a sus pequeños apartarse de su madre, quien se negaba a entregarle el dispositivo móvil.

“Ya, suéltame, a mí no me jales, suéltame, oye, ¿qué te pasa? Los bebés oye, ya”, expresaba Génesis Alarcón. Sus hijos comenzaron a llorar y uno de ellos, atemorizado, le pidió que no se deje maltratar. “ Por favor, mamá. Que no te pegue ”, fueron las palabras del niño.

Magaly indignada tras audios

Magaly Medina, Génesis Alarcón y su abogada, Claudia Zumaeta, no pudieron evitar quebrarse en el programa tras escuchar los audios.

“Qué horror, por Dios (...) es realmente, yo sé, es revelador, es de terror (...) se me rompe el corazón escuchar a ese niñito”, comentó la conductora de ATV.

“Se escucha el llanto de los niños, es de terror, el llanto del hijito de Andy Polo y Génesis Alarcón diciendo ‘mamá dale el celular, te va a pegar’. Es realmente terrorífico”, añadió la comunicadora.

Génesis Alarcón desmiente a Andy Polo

En la entrevista, también reveló que el futbolista no veía a sus pequeños. “A él no le importan sus hijos, pero el quiere demostrar que sí le importan”, contó la joven.

Añadió que no contaba con ingresos económicos, tanto para ella como para los infantes. Versión que contradice al futbolista en “Día D”, donde asegura que nunca los ha abandonado.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).