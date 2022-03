Abogada de Génesis Alarcón a Andy Polo: “La violencia no se concilia jamás, no es negociable”

Génesis Alarcón reapareció en “Magaly TV, la firme” junto con su abogada Claudia Zumaeta, este 21 de marzo, para responder a las declaraciones de Andy Polo en “Día D”. Según afirmó la madre de los hijos del futbolista, él trató de conciliar con ella para dejar atrás la denuncia por violencia.

La defensora de la joven, en representación de su cliente, se mostró en contra de lo mencionado. “ La violencia no se concilia jamás, no es negociable ”, dijo frente a cámaras.

Andy Polo se encuentra en nuestro país, desde donde aclaró los hechos con su exesposa. Foto: captura/Día D

Magaly Medina mostró parte de la entrevista al nuevo fichaje de Universitario de Deportes. “Hemos cometido el error de no haber hablado, para que esto no llegue a donde ha llegado (medios de comunicación)”, se le escucha decir al delantero.

“Si debemos borrar y que esto empiece de nuevo por el futuro de mis hijos, lo haré”, agregó. Ante esto, Claudia Zumaeta rechazó sus palabras.

Abogada rechaza declaraciones de Andy Polo

“Eso no se borra, la violencia no se borra. No se supera ni con terapias. Lo que él ha causado ha sido un daño gravísimo. A la madre de sus hijos, la mujer más importante. Si eso le hace a ella, imagínate con quién más lo haría”, comentó.

Añadió que han presentado la denuncia por violencia física, psicológica y económica patrimonial ante las autoridades. Espera que se acepte y se declare fundada para que la justicia se encargue de él.

Génesis Alarcón muestra reveladores audios

Andy Polo fue desmentido por Génesis Alarcón, quien dijo en “Día D”, el último domingo, que nunca la maltrató. Ella aceptó la difusión de unos audios que probarían las presuntas agresiones del futbolista.

“(El celular) Dámelo, no quiero problemas”, se le escucha decir al deportista con tono amenazante, en el material que pertenece a mayo del año pasado.

“Se escucha el llanto de los niños, es de terror, el llanto del hijito de Andy Polo y Génesis Alarcón diciendo: ‘Mamá, dale el celular, te va a pegar’. Es realmente terrorífico”, dijo Magaly Medina.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).