Madre de Juan Víctor critica a Andrea San Martín: “No me quedaré callada”

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu compartieron con emoción todos los detalles del inicio de clases presenciales de su hija mayor. No obstante, Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, habló a través de sus redes sociales sobre el tema y afirmó que para ella la pareja no es un ejemplo a seguir.

Mediante sus historias de Instagram, la señora Alicia dejó entrever que no había nada nuevo en llevar a los hijos al colegio, pues es algo que cualquier padre de familia haría por sus pequeños. “¡Pregunta, pregunta! ¿Quién no acompañó a sus hijos el primer día de clases?”, escribió.

Madre de Juan Víctor Sánchez en redes sociales. Foto: Alicia Díaz/Instagram

Por otro lado, la mamá de la expareja de Andrea San Martín aclaró que no está pendiente de las publicaciones de la ‘Ojiverde’ y que sus seguidores son los que le comparten esa información. Asimismo, señaló que eso no significa que dejará de dar su opinión cuando lo crea conveniente. “No soy stalker, pero si me comparten no me quedaré callada”, acotó.

Madre de Juan Víctor Sánchez en redes sociales. Foto: Alicia Díaz/Instagram

Andrea San Martín feliz por el regreso a clases de su hija

La exconductora y su pareja, Sebastián Lizarzaburu, acompañaron a su engreída a la escuela, donde cursará la primaria, la misma a la que asistió la modelo muchos años atrás. Asimismo, ambos publicaron una tierna fotografía en redes sociales para recordar este momento.

“Qué nostalgia de haberla tenido en mi barriga y que hoy esté en los mismos pasillos que yo también recorrí llenos de mil anécdotas que jamás voy a olvidar”, fue la descripción que puso Andrea en la instantánea.

Andrea San Martín comparte foto con su hija y Sebastián Lizarzaburu por el inicio de clases presenciales. Foto: Andrea San Martín/Instagram

Sebastián Lizarzaburu conmovido al dejar a su hija en colegio

El modelo se mostró conmovido tras acompañar a su pequeña hija al primer día de clases presenciales. El fisicoculturista publicó una serie de videos en redes sociales, donde se muestra feliz pero preocupado por esta nueva etapa que inicia su engreída.