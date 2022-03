Anahí de Cárdenas estalla por constantes llamadas de números desconocidos: “Ya no sé qué hacer”

No pudo contener su ira. Anahí de Cárdenas vuelve a remecer las redes sociales tres meses después de anunciar su compromiso con su novio Elías. Ahora, la artista recurrió a sus redes sociales para hacer pública una situación que la viene atormentando desde hace varios días. La intérprete de “No me digas solterona” utilizó el alcance que tiene en diversas plataformas para entablar una queja hacia las empresas que la llaman constantemente.

La mañana de este martes 22 de marzo, la actriz usó su cuenta oficial de Twitter para hacer una publicación en la que adjuntaba una captura de pantalla de todos los números que la contactaron en las últimas 24 horas. En el texto de su tweet, dio a conocer su hartazgo por las incansables llamadas que recibe a diario por parte de call centers que trabajan con empresas.

Anahí de Cárdenas evidencia su molestia por llamadas a su móvil

“Esto es todos los días, ya no sé qué hacer. Entre bancos, empresas de teléfono, y otras empresas me revientan el teléfono cada 15 minutos. Es ridículo!”, se leía en su publicación de Twitter.

En seguida, su tweet se viralizó en la mencionada red social y llegó a recoger una gran cantidad de reacciones por parte de seguidores.

Hubo quienes empatizaron con la bailarina y contaron estar experimentando una situación similar, mientras que otros trataron de calmar los ánimos de Anahí de Cárdenas dando soluciones alternativas a su problema, como descargar un aplicativo para cesar con las llamadas no deseadas de destinatarios desconocidos.

Anahí de Cárdenas cansada de recibir llamadas de call centers. Foto: captura Twitter

Anahí de Cárdenas se inyecta vitaminas tras vencer el cáncer

La actriz de la película “Aj! Zombies” logró superar un complicado cáncer mamario hace más de un año; sin embargo, reveló a sus fanáticos que se ha sometido a un tratamiento para fortalecer su organismo. Anahí de Cárdenas contó que se inyecta vitamina C para sentirse más fuerte y sana.

“Mi día empieza temprano para ponerme vitamina C a la vena. No solo vitamina C, sino también otras vitaminas. (Sirve) para ayudar a subir mi sistema inmunológico, para estar fuertes. Así que nada, estoy acá y les cuento qué tal me siento después”, precisó.