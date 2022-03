Amanda Bynes: tras 9 años, la tutela de la recordada actriz de Nickelodeon llega a su fin

La ex estrella juvenil de Nickelodeon Amanda Bynes logró recuperar su independencia este martes 22 de marzo, al ser liberada de una tutela judicial iniciada en 2013, que puso su vida y sus decisiones financieras bajo el control de sus padres Lynn Organ y Rick Bynes, por haber protagonizado varios escándalos relacionados con sustancias ilícitas, adicciones y problemas de salud mental.

El juez de la corte superior del condado de Ventura, California, Roger Lund, revocó la tutela en la audiencia de un tribunal en la ciudad de Oxnard, según confirmó el abogado de la actriz, David A. Esquibias. “El tribunal determina que ya no se requiere y que ya no existen motivos para establecer una tutela de la persona” , se lee en los documentos judiciales del caso.

Amanda Bynes acompañada por sus padres. Foto: TMZ

Como se recuerda, fue el representante legal de la artista quien solicitó una petición especial para el término de la tutela, al demostrar que Amanda Bynes había logrado salir adelante al encontrar su vocación en la moda e, incluso, comprometerse con su novio, Paul Michael, a quien conoció en una reunión de alcohólicos anónimos. “Amanda desea terminar su tutela. Ella cree que su condición ha mejorado y que la protección de la corte ya no es necesaria ”, expresó Esquibias para la revista People.

Amanda Bynes es libre: ¿por qué le interpusieron una tutela por casi 9 años?

Su caso fue igual de mediático que el de Britney Spears, pero con la diferencia de que los padres de Amanda Bynes sí apoyaban a su hija, al ver su evolución personal desde el 2013, año donde todo comenzó luego de que la artista, de 27 años en ese entonces, empezara a tener problemas con la ley por abuso de sustancias y denotar problemas psiquiátricos.

Un año antes de que se interpusiera la tutela, en 2012, Amanda Bynes fue arrestada en Nueva York por posesión ilegal de drogas, arrojar un bong de marihuana desde la ventana de su apartamento (de un piso 36) y numerosos problemas de tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol; por nombrar algunos de los cargos que enfrentó en tribunales.

Amanda Bynes tiene dos tatuajes de corazón en el rostro, el último se lo realizó en 2019. Foto: Amanda Bynes/Instagram

Amanda Bynes: el camino a la fama

A muy temprana edad, exactamente a los 7 años, la actriz participó de un comercial y, a raíz de ello, logró ganar notoriedad. Después, fue reclutada en 1996 para unirse al exitoso canal juvenil Nickelodeon, en la producción a cargo de Dan Schneider, acusado de acoso sexual por varias actrices de esa casa televisiva, llamada “All that”.

Desde ese momento, su carrera comenzó a subir como espuma, gracias a alegre personalidad, al punto de obtener en 1999 su propio programa, llamado “The Amanda show”, un formato nuevo en aquella época. En 2002 llegó la serie “What I like about you”, y casi simultáneamente películas como “What a girl wants”, “She’s the Man” y “Hairspray”.

Amanda Bynes pasó por Nickelodeon entre los años 90 y 2000. Foto: TMZ

Su última gran producción fue en 2010, con la película “Easy A”, protagonizada por Emma Stone, ya que, después de ello, Amanda Bynes reveló públicamente que se retiraba de la actuación; y, de esta forma, una de las estrellas infantiles que marcó la industria a inicios de los 2000 con un futuro brillante se alejó de la vida pública, al comenzar a notar las consecuencias de obtener la fama a corta edad.

Amanda Bynes y su novio Paul Michael. Foto: US Weekly

PUEDES VER: Amanda Bynes recibe apoyo de juez para poner fin a su tutela

Ahora, los tiempos se han calmado y, en la actualidad, la exestrella de Nickelodeon se encuentra estudiando en el Fashion Institute of Design and Merchandising de Los Ángeles, al ver la moda como una salida creativa a sus problemas.