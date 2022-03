Samuel Suárez se solidariza con Dalia Durán: “De ser la víctima pasó a ser la más odiada”

Samuel Suárez habló sobre la reciente polémica que ha generado Dalia Durán al ser desalojada de su vivienda en Magdalena con sus cuatro hijos. El creador de “Instarándula” lamentó la situación de la cubana y criticó a las personas que se han dedicado a ‘tirarle hate’ por redes sociales.

“Personalmente, me gustaría escucharla hablar y que cuente la realidad que tenía antes y la que tiene hoy. Cómo lleva el hecho de que de ser la víctima pasó a ser la más odiada. El simple hecho de que la gente piense que está gastando dinero en ella y no en sus hijos... ya le dieron con palo. Qué pena la situación de ella, cómo se le pudo voltear la tortilla a una mujer agredida ”, expresó para El Popular.

Asimismo, mostró su solidaridad con ella, pues pese a todo lo que ha pasado, sigue intentando salir adelante. “Es un tema complicado, más viniendo de alguien que fue víctima de maltrato y que su esposo fue a la cárcel. La gente la apoyó, se solidarizó con ella, imagino lo mucho que le debe haber costado hacer esa denuncia , por lo mismo que todos sabíamos que dependía económicamente del trabajo de su pareja”, indicó.

Samuel Suárez sobre las propuestas que recibe Dalia Durán

El periodista comentó que muchos personajes del espectáculo han intentado sacar provecho de la terrible situación que pasa Dalia y que han disfrazado sus intereses personales en oportunidad de trabajo solo para que mejoren su reputación.

“Así se pinte como oportunidades de trabajo, es publicidad televisiva , es como que yo mañana salga a decirle que venga a limpiarme el piso y aclare que ‘ojo, es trabajo’. Es burlarte de la situación y ver cómo a esta mujer le costará ver por sus hijos”, arremetió.

Dalia Durán podría convertirse en la nueva trabajadora de la cevichería del 'Mero Loco'. Foto: Dalia Durán/Instagram, Mero Loco/Instagram

Dalia Durán agradeció las oportunidades de trabajo que le brindan

La cubana explicó los motivos por los que tuvo que rechazar las ofertas de trabajo que le ofrecieron el ‘Mero Loco’ y el conductor Andrés Hurtado. La expareja de Jhon Kelvin aclaró que está agradecida con el apoyo le brindan, pero que no dispone de tiempo para comprometerse a otro trabajo.