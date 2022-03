Residente sobre “This is Not America”: “Para EE. UU. todo lo que está en el video no es América”

La lucha por la semántica. Otra vez René Pérez, conocido como Residente, escribió la letra de una canción que confronta a los imperios que azotaron el continente americano, sedientos de usurpación. Como hizo en 2014 con la publicación de Latinoamérica —en la que le dice a las grandes extractoras que “la tierra no se vende”—, ahora con “This is Not America” rapea en recuerdo de los asesinatos de Tupac Amaru y Víctor Jara, al tiempo que agrupa a la diversidad que Estados Unidos, para él, no ve.

El dúo que acompaña las seguidas entonaciones de René es Ibeyi, integrado por las hermanas Naomi Díaz y Lisa-Kaindé, ambas de ascendencia cubana.

El medio británico BBC lo entrevistó para hablar sobre los simbolismos expuestos en el tema: las guerrillas, el narco, las favelas, la religión, la censura y el encarcelamiento en Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Perú, Brasil, Venezuela y Argentina. En resumen, el abuso de poder genealógico.

Significado de América para René

Residente hace una suerte de compilación de los horrores perpetrados por el imperio norteamericano. Recuerda, por ejemplo, la sangrienta Operación Cóndor tramada por la Casa Blanca.

“En estos tiempos en donde están modificando palabras, la utilización de palabras, lo que significan las palabras, (...) puede ser un buen momento para buscarle alternativas a la palabra ‘estadounidense’ en inglés y que cuando se refieran a su país no digan América, digan USA. Sencillo”, reflexionó el ex Calle 13 en la BBC. Para el rapero, el continente no se puede resumir en un país, así sea el más poderoso.

Simbología de Lolita Lebrón y Víctor Jara

Residente decidió comenzar el vídeo con la líder nacionalista puertorriqueña Lolita Lebrón —arrestada en 1954 por disparar en el Congreso de Estados Unidos— para difundir su figura. En ese sentido, expresó: “Tiene fuerza, yo soy puertorriqueño y tenemos una cercanía con el Gobierno de Estados Unidos. Nuestro presidente es Joe Biden. Pero la idea principal es que la gente que no conoce la situación, la conozca”.

Otra muerte representativa es la de Víctor Jara, asesinado en la dictadura del chileno Pinochet. “Mataron a un músico por tocar música. Es como si mataran a Nina Simone, aunque sí la censuraron y le hicieron la vida bien difícil. Pero pienso que hay un montón de imágenes poderosas”, contó Pérez.

El motivo de Rene Pérez por recrear a Bolsonaro por sobre otros presidente

“Podríamos hacer un video de todos los presidentes lavándose la boca con la bandera. Lo que pasa es que solamente había un espacio, y para mí el que se ganó el premio este año por todo lo que ha hecho [refiriéndose a Bolsonaro]”, respondió Residente, contundente.

La frivolidad de Bolsonaro es el factor por el cual René escogió representarlo. Dijo además que “es alguien que quemó el Amazonas completo, ¿entiendes? Empezó a destrozar al continente”.