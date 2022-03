Residente encendió el Vive Latino con nueva ‘tiradera’: “No es lo mismo ser famoso que artista”

Residente se presentó en la segunda fecha del Festival Musical Iberoamericano Vive Latino 2022, que se desarrolló en la Ciudad de México. En su show incluyó uno de sus últimos temas que generó polémica por el mensaje contra el reguetonero J Balvin: “Bizarrap Music Sessions #49″.

El exintegrante de Calle 13 inició el setlist con la famosa ‘tiradera’ al intérprete de “Colores”, provocando la prolongada ovación del público asistente. Miles de personas aplaudieron al artista caribeño y corearon las estrofas de la canción.

“Quiero que todo el mundo cante este coro porque quiero darle un mensaje a la gente, que sepan que no es lo mismo ser famoso que ser artista ”, fueron las primeras palabras del rapero.

Residente continuó con sus clásicos temas como “Atrévete”, “Cumbia de los aburridos”, “Latinoamérica” y “Baile de los pobres”. “¿Cómo estamos, México? Estamos vivos, estamos respirando, vamos a disfrutar este momento”, continuó diciendo el artista urbano.

Residente habla sin tapujos en el "Vive Latino 2022". Foto: Vive Latino/Twitter

Aprovecha en hacer crítica al contexto sociocultural

René Pérez, nombre real del boricua, no dejó de lado su crítica contra las injusticias en el mundo, sobre todo en esta región.

“A pesar de todas las pend*** que pasan en los cabr*** países con los c*** gobiernos siempre estamos de pie, parados, aguantando ahí, que se jo***. Somos un continente del cual yo me siento orgulloso desde el Caribe, porque somos fuertes y eso no todo el mundo lo tiene, y resistimos y estamos ahí”, expresó.

Residente sorprendió al anunciar su nuevo trabajo musical. Foto: difusión

Residente estrena nuevo tema y refleja desigualdades

Tras “Bizarrap Music Sessions #49″, Residente estrenó su nuevo tema titulado “This is not America”, donde critica las desigualdades de muchos países de Latinoamérica.

El tema llamó la atención por su mención a Perú. “Con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Túpac se llama, Túpac, por Túpac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco”, fue la parte en referencia a personajes de nuestra historia.