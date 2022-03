Milena Warthon estrena el videoclip de su última canción “La Nena” recargado de fusión andina

La artista de 22 años, Milena Warthon, finalmente estrenó el videoclip de su último hit musical titulado como “La nena”, este último 19 de marzo, el cual expresa su sentir sobre cómo la hizo sentir la fama y, con ello, la llegada de los haters. También forma parte de una nueva faceta en su carrera artística al poder demostrar su versatilidad dentro de la fusión pop andina.

Actualmente, la canción ya cuenta con más de 60.000 reproducciones en YouTube, por lo que se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Se sabe que la también tiktoker ha trabajado para llegar con su música a su más de un millón de seguidores que la siguen en esta plataforma. A través de coreografías y diversos clips, Milena Warthon cuenta cómo se identifica con sus raíces ancashinas y apurimeñas.

Milena Warthon expresa su amor por sus raíces andinas a través de la música y la moda. Foto: Milena Warthon

Asimismo, la canción también está dedicada a todas las personas que sufren de ataques en las redes sociales y el bullying cibernético. “Todos los artistas cuando apostamos por algo diferente tenemos miedo, pero es parte dé. “La Nena” es una canción propia y con un bonito mensaje en el que hay que aprender de los comentarios constructivos y a seguir adelante, la gente que critica realmente sobra en nuestras vidas”, comentó.

Milena Warthon le envía un mensaje a sus detractores

En una entrevista para La República, la cantante, que estuvo en La Voz Perú, expresó cómo se ha sentido en estos últimos meses luego de haber alcanzado gran notoriedad por su tema propio “Agua de mar”, pero también por haber participado del reality de canto en el que Eva Ayllón fue su coach.

Dijo que es consciente de que muchas personas no se sienten completamente cómodas con su fusión pop andina, en la que combina dos géneros muy diferentes. “Hay mucha gente a la que no le gusta salir de la zona de confort o salir de lo normalmente establecido, y pues nada, se respeta. Para gustos y colores no hay autores”, comentó Milena Warthon.

Sin embargo, aseguró que eso no es excusa para ser atacada virtualmente. “Con lo que sí no estoy de acuerdo es con las personas que solo se dedican a tirar odio en redes sociales, a mí y a todos los artistas”, agregó al precisar que varios de los comentarios que recibe son el reflejo de las personas que quieren proyectar sus inseguridades y lanzar negatividad hacia otros.

¿Quién es Milena Warthon?

A través de la música, su pasión desde la infancia, Milena Warthon busca encontrar un balance entre dos mundos que no parecían converger: el pop y los sonidos andinos. A través de esta fusión busca revalorizar la cultura peruana.

“Comenzó como una búsqueda interna de poder encontrarme con esa raíz andina que tal vez tenía presente, pero no interiorizada. Ha sido un viaje poder encontrar y amistarse con los antepasados” , comentó.

Milena Warthon es una joven cantautora que le canta al Perú. Foto: Milena Warthon

La cantautora empezó a lograr reconocimiento luego de publicar su canción “Agua de mar”, el cual ya cuenta con más de cuatro millones de reproducciones. Asimismo, también participó de realities de canto y ahora es considerada una de las nuevas exponentes de la nueva generación de la música peruana.