Andrés Vílchez y Patricia Barreto se divierten junto a elenco de “Maricucha”

Los mejores amigos. Patricia Barreto y Andrés Vílchez, protagonistas de la serie de América TV “Maricucha”, disfrutaron de una tarde el último fin de semana con algunos actores del elenco. En sus historias de Instagram, compartieron cómo la pasaron en la reunión alejados de los estudios de grabación este domingo 20 de marzo.

En las instantáneas se pudo ver a los jóvenes saltando y cantando a todo pulmón. Además, brindaron por lo bien que le va a la producción que se transmite en el canal 4.

Ximena Díaz, ‘Teté' en la ficción, Milene Vásquez, Emanuel Soriani, Gustavo Borjas y Stephanie Orúe fueron algunos de los que estuvieron presentes en el reencuentro.

¿Andrés Vílchez y Patricia Barreto son pareja?

Andrés Vílchez y Patricia Barreto han demostrado tener un cariño especial, incluso surgieron rumores de una relación entre ambos intérpretes. En una entrevista con este medio, el actor no descartó un romance con la actriz tras hacerse evidente su acercamiento.

“Somos muy amigos, uno nunca sabe lo que pueda pasar más adelante, lo disfrutamos bastante, pero ahorita mi perspectiva de la vida está enfocada en mi trabajo”, comentó.

“Estoy tranquilo. Ya son varios años soltero, creo que el amor llegará en su momento. Terminando las grabaciones me voy para México y regreso para seguir proyectándome. Mi meta es no quedarme estancado”, agregó el actor.

Patricia Barreto feliz por “Maricucha”

La protagonista de “Maricucha”, quien también actuó en “No me digas solterona”, expresó su felicidad por el éxito de la serie de televisión.

“Ayer estaba grabando en la calle y, como vivo en una burbuja, no puedo salir, no soy consciente (del éxito de la novela). Me di cuenta de que es hermoso, tengo muchos amigos ahora y literalmente en la calle me gritan: ‘Mi Maricucha, allí está mi Maricucha’ o dicen el lema”, contó en entrevista con Estás en todas.

Indicó que se toma las cosas con calma y no descarta que anuncien una nueva temporada de la ficción.