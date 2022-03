Magaly Solier llora al hablar de sus hijos tras perder la custodia: “Pronto nos vamos a ver”

Magaly Solier brindó una entrevista para el dominical “Día D”, en la que contó detalles sobre su nueva vida luego de haber tenido que ceder la custodia de sus hijos. Hace siete meses, la actriz peruana fue acusada de maltrato físico y psicológico, por lo que ahora los pequeños están a cargo de su padre.

En un momento, la artista lloró al revelar que los recuerda y extraña cada vez que se va de viaje. “En el camino se van cruzando cantidades de retos, y llegas a un momento donde… No quiero llorar, me ilusiono mucho aquí, me voy, llego, me voy, pero sabiendo que, a una distancia, tengo un tesoro tan enorme”, expresó.

Magaly Solier le envía mensaje a sus hijos

Luego, aprovechó para enviarle un mensaje a sus pequeños. Les pidió que obedezcan a su padre y les prometió que pronto se reencontrarían. “ Qué madre no va a extrañar (A sus hijos) , pero yo los veo y es como si estuvieran... Los amo, pronto nos vamos a ver, y si no estoy en Perú, ya vendrán por mí. Obedezcan a papá ”, agregó la intérprete.

Magaly Solier cuenta que trata de superar esta difícil situación con la ayuda de sus padres y gracias al tiempo que le dedica al campo en su natal Huanta.

“No me siento sola porque tengo miles de cosas que hacer, y si siento que necesito un respiro del trabajo, me voy donde mi mamá, pero siempre estoy ocupada , siempre ha sido mi vida así desde los 8 años”, sostuvo.

Magaly Solier protagoniza película “Lina de Lima”

Magaly Solier es la protagonista de la película “Lina de Lima”, que se estrena en Perú el próximo 24 de marzo. La cinta es dirigida por la cineasta chilena María Paz González.