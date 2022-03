¿Quién es Albert Mota, el esposo de Lesly Castillo y acaudalado empresario arequipeño?

Lesly Castillo se olvidó de su pasado en las pantallas de televisión y ahora se ha enfocado en su etapa como madre de familia. La figura de televisión contrajo matrimonio con el acaudalado empresario Albert Mota en el año 2019 y desde entonces ha vivido una vida de ensueño, ostentado lujos en redes sociales y le ha dado la mejor vida posible a sus dos pequeñas hijas.

Recientemente aclaró que no decidió casarse por interés: “Mi esposo y yo tenemos seis años de relación y aquí no hay un tema de conveniencia porque ya me hubiera separado a los dos años de casada , ya tuviera mi pensión y todo su dinero; me casé porque amo a mi esposo”.

Aunque ella es reconocida en la farándula local, ha mantenido su vida privada alejada de las cámaras y muy pocos conocen quién es su pareja y a qué se dedica. En esta nota te lo mencionamos.

¿Quién es Albert Mota?

Albert Mota es un exitoso empresario arequipeño dedicado al rubro de la minería, lo cual le ha valido la fortuna que ahora ostenta. Su relación con Lesly Castillo inició tiempo después de que la modelo culminara su relación con el pizzero Mauricio Diez Canseco.

En una entrevista con Magaly Medina, reveló que su vínculo inició con una fuerte amistad, que luego fue desarrollándose hasta que surgió el amor entre ellos alrededor del año 2016.

“Es mi mejor amigo y se convirtió en mi esposo. Estoy muy enamorada, me cambiaron la vida mi hija y mi esposo”, dijo frente a las cámaras.

Desde ese momento, el emprendedor y la influencer han disfrutado de muchos viajes y momentos especiales. En su cuenta de Instagram, Lesly muestra sus miles de seguidores de los lujos que disfruta junto con su marido y cómo cumple con todos los caprichos de sus dos niñas, Charlotte y Chiara Evangeline, quien nació en los Estados Unidos.

Ambos residen en una suntuosa casa ubicada en las afueras de la ciudad de Arequipa. La residencia cuenta con más de 1.000 metros cuadrados, como informó Magaly TV, la firme, tras una visita exclusiva.

En las imágenes también se ven todas las comodidades con las que cuenta el hogar de Lesly Castillo. Dos pisos, piscina, un walk-in clóset del tamaño de una habitación entera y cientos de prendas y accesorios de conocidos diseñadores extranjeros.

La lujosa casa de Lesly Castillo. Foto: captura ATV

La lujosa boda de Lesly Castillo y Albert Mota

Lesly Castillo y Albert Mota se casaron en el 2019 en una de las bodas más lujosas que se han visto en la farándula local. Todos los gastos de la ceremonia y la fiesta se valorizaron en casi medio millón de soles.

La expanelista de televisión compartió en su cuenta de Instagram algunos detalles del pomposo evento. También registró su visita a Nueva York para adquirir su vestido de más de 6.000 dólares.