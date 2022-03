Gisela tras el adiós de los escenarios de Brunella Torpoco: “No acepto que se haya retirado”

El boom de la salsa en el Perú generó que diversas cantantes del género femenino se lanzaran a los escenarios con la consigna de cautivar al público y de hacerse un lugar en la industria. Brunella Torpoco fue una de estas artistas que rápidamente ganó aceptación entre los adeptos del género tropical, gracias a su estilo que fue engendrado desde su niñez en el Callao.

Sin embargo, el periodo exitoso de la ‘Chalaca’ parece haber llegado a su fin, luego de que el último sábado 19 de marzo anunciara su retiro de los escenarios. La salsera culpó directamente a la inseguridad y delincuencia por esta sorpresiva decisión, ya que, desde hace buen tiempo, venía siendo amenazada por los conocidos ‘marcas’, quienes querían cobrarle cupos para que pueda hacer su carrera sin problemas.

Gisela Valcárcel estalla tras retiro de Brunella Torpoco

El anuncio de la artista nacional generó que diversas colegas como Daniela Darcourt, Paula Arias, entre otras, se pronunciaran en redes sociales para mostrar su respaldo. Ahora, también se sumó Gisela Valcárcel a estos mensajes de rechazo y, mediante dos cortos clips en su cuenta de Instagram, mostró su contundente rechazo contra la delincuencia.

“Hay delincuencia y no admito que Brunella Torpoco se haya retirado. Estoy ahora tan metida en la industria y… ¡sé que hay mucho que cambiar! ¿Quiénes la amenazan? ¿Quién la representa? Hay varias preguntas que me hago. Parece que el talento en nuestro país debe pertenecer a un círculo cerrado. No más”, indicó.

Brunella Torpoco descarta que su retiro sea armado

Pese a que Brunella Torpoco ha sufrido ataques poniendo en peligro su integridad, cientos de usuarios en redes sociales se pronunciaron tras su retiro calificándolo como armado. Por ello, la salsera utilizó su cuenta de Instagram para descartar por completo este rumor al asegurar que jamás bromearía con la seguridad de su familia.

“Dejen de decir que esto es un show, que esto es armado, porque nadie haría esto. Así que dejen de mencionar eso, por respeto, no a mí, sino a mi familia. Soy consciente de que esto ha causado mucho movimiento en las redes y en la televisión, en los periódicos; por eso, creo que la gente piensa que es armado, o algo para hacerme más conocida”, indicó.