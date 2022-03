Gigi Mitre critica tardanza de Dalia Durán: “Hay gente que no se sabe comprometer”

La tardanza del último sábado de Dalia Durán, en su primer día de trabajo en una conocida cevichería victoriana, sigue dando de qué hablar. Y aunque la cubana aseguró que el tráfico le jugó una mala pasada y que aún no está del todo acostumbrada a movilizarse desde su nueva casa en Comas, Gigi Mitre no dudó en criticarla asegurando que en vez de dar excusas, lo primero que debió hacer fue ofrecer las disculpas del caso.

La conductora de “Amor y fuego” dedicó varios minutos al caso de la aún esposa de John Kelvin y fiel a su estilo, junto a Rodrigo González, le lanzaron duros comentarios. La presentadora señaló que cualquier persona puede sufrir inconvenientes, pero que llegar más de una hora tarde ya no tiene justificación.

Gigi Mitre critica tardanza de Dalia Durán a cevichería

“En vez de disculparse, todavía dice ‘les voy a regalar una hora más’”, indicó en un inicio y luego le dio el pase a ‘Peluchín’. Luego de unos minutos, Gigi recordó que Dalia Durán no llegó hasta el local culinario en transporte público, por lo que su justificación del tráfico no tendría mucho sentido.

“No ha ido en combi, ha ido en taxi, pero hay gente que no se sabe comprometer”, añadió luego de escuchar los comentarios bastante incómodos del administrador mientras esperaba a la cubana.

Dalia Durán culpa al tráfico tras llegar tarde a cevichería

Un buen grupo de periodistas aguardaba la llegada de Dalia Durán a su primer día de trabajo en un local de comida marina en el corazón de La Victoria. Sin embargo, a pesar de que debió llegar a las once de la mañana, la cubana arribó casi a la una de la tarde y aseguró que aún se tiene que acostumbrar a su nuevo hogar.

“Es mi compromiso de trabajo, me he demorado, pero es que recién me estoy acomodando. Yo estoy trabajando y es lo que siempre he hecho toda mi vida. Recién me estoy acostumbrando a venir desde ahí (Comas), son dos horas que me he demorado. Tenía que dejar la comida hecha a mis hijos”, indicó ante las cámaras.