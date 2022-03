Dueño de cevichería contó que hizo el trabajo de Dalia Durán debido a tardanza

Dalia Durán acudió a su primer día laboral como anfitriona de la cevichería La Gran Concha, ubicada en el distrito de La Victoria, el último sábado 19 de marzo. Sin embargo, no le fue bien, pues llegó casi dos horas tarde al restaurante y culpó al tráfico limeño.

Debido a su tardanza, reporteros de “América hoy” que se encontraban en las afueras del local esperando la llegada de la cubana abordaron al administrador y a un trabajador del local para conocer detalles de la ausencia de la expareja de John Kelvin.

Administrador del local y dueño sobre tardanza de Dalia

“Ya pasó más de una hora y todavía no llega Dalia”, comentó un periodista a ‘Osito’, dueño de La Gran Concha.

“Seguro ahorita llega, es la primera vez que viene, hay que ver qué habrá pasado, ”, dijo el ‘Osito’.

Por su parte, el administrador añadió con evidente desazón: “Le escribí a las 12, le dije: ‘¿Cómo vamos? Me dijo: ‘Estoy cerca’. Eso hace una hora. A la 1.30 p. m. para qué quiero anfitriona si estoy haciendo su trabajo”.

Solución de Dalia ante su demora

Hora y media más tarde del inicio de su jornada laboral, la exconductora de “Porque hoy es sábado con Andrés” apareció y trató de calmar los ánimos del administrador del local diciendo que se quedaría más tiempo del pactado para cumplir con el total de sus horas laborables al día.

“Me he tomado dos movilidades porque de verdad es bien lejos. Me estoy acostumbrando a la distancia, más de 2 horas en camino ah (...) Hasta las 6, me quedaré una hora y media pues”, dijo.

No obstante, Dalia Durán logró sobreponerse al incidente y fue cálidamente recibida por los comensales del restaurante y dejó satisfecho al ‘Osito’ con su trabajo.