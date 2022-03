Chef que trabaja con Dalia Durán se incomodó por su tardanza: “Hay un horario”

Luego de revelar que pasa por dificultades económicas, Dalia Durán recibió una propuesta de trabajo de uno de los chefs de “América hoy”. La cantante ahora labora en un conocido restaurante de La Victoria los fines de semana, pero en su primer día de trabajo llegó dos horas tarde debido al intenso tráfico de la capital. Esta situación incomodó a quien sería uno de los dueños del local.

“Amor y fuego” difundió un avance de su programa de este lunes 21 de marzo y expuso un fragmento de la conversación que tuvieron con el mencionado cocinero. En dicho video se evidencia su incomodidad al hablar del retraso de la cubana.

Esto dijo sobre Dalia Durán

Dalia Durán empezó con mal pie en su nuevo trabajo y, según indicó el entrevistado a “Amor y fuego”, si continúa con las tardanzas, podría perder su puesto laboral.

“No se hace presente Dalia, entonces lamentablemente yo creo que hasta acá queda todo. Hay un horario de trabajo ”, expresó el trabajador del restaurante La gran concha.

¿Por qué no aceptó la oferta del ‘Mero Loco’?

Dalia Durán fue consultada sobre los motivos que la llevaron a desistir de trabajar en el restaurante del popular ‘Mero Loco’, a pesar de que este le ofreció un mejor puesto e incluso un sueldo de 2.000 soles. La cubana indicó que ya tiene dos trabajos durante la semana, pero no cerró la posibilidad de aceptar la propuesta en un futuro.

“Ya tengo compromisos y sería no cumplir. Ya estoy acá los fines de semana y de lunes a viernes trabajo en otro lado también, pero igual no descarto. Si en algún momento yo estoy sin trabajo acá o en otro lado, no descarto ningún tipo de trabajo mientras eso represente un ingreso para mi hogar”, dijo.