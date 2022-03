Daddy Yankee se retira de la música, después de 30 años de dedicar su vida al reguetón. La noticia entristeció a muchos fans del cantante puertorriqueño alrededor del mundo. Una de las personas que se pronunció al respecto fue su esposa, Mireddys González, quien le dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

La pareja del ‘Big Boss’ contó que se siente triste por el retiro de su esposo, pero, a la vez, también siente felicidad, pues la fecha del anuncio coincidió con su aniversario de bodas. Recordemos que ellos iniciaron una relación cuando eran muy jóvenes y, ahora, tienen tres hijos, fruto de su amor.

“Hoy tengo sentimientos encontrados, estoy feliz y triste. Es irónico que un día como hoy, 20 de marzo que celebramos nuestro aniversario de bodas número 27, te escucho decirle al mundo que te retiras de la música que ha sido tu pasión durante estas últimas tres décadas”, inició Mireddys González.

Le brindó su apoyo a Daddy Yankee

Reveló que Daddy Yankee ahora se dedicará a “disfrutar lo que ha construido” y afirmó que considera a los fans del reguetonero como parte de su familia.

“A veces los finales son el comienzo de grandes cosas. Lograste agrandar nuestra familia con todos los fans del mundo entero, quienes te apoyaron de principio a fin. Ellos fueron, son y serán parte de nuestras vidas por siempre; nunca te han fallado y han sido leales a ti siempre. Sepan ustedes, fans, que también son parte de la historia ”, añadió.

Le demostró su apoyo y le agradeció por los años que llevan trabajando juntos. “Esposo mío, te amo y te felicito porque aunque muchas veces el camino fue duro, tú te mantuviste en él, tanto así que hoy al fin ves la meta. Feliz aniversario. A Dios, gracias por permitirnos llegar hasta aquí”, finalizó la esposa de Daddy Yankee.

Esposa de Daddy Yankee le dedica emotivo mensaje por su retiro de la música. Foto: captura Instagram

La despedida de Daddy Yankee

Daddy Yankee anunció su última gira en diferentes ciudades de Latinoamérica. La despedida del ‘Rey del reguetón’ causó conmoción entre sus seguidores.

“Esta carrera, que ha sido una maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes y con todo lo que me han dado, me han regalado. Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción, mi mejor gira de concierto y los voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza “Legendaddy”. Les voy a dar todos los estilos que me han definido, en una sola producción”, dijo el artista.