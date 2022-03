Daddy Yankee en Perú: conoce cuándo inicia la venta de entradas para su último concierto en Lima

Daddy Yankee anunció su retiro de la música tras 32 años de trayectoria artística. En sus redes sociales dio la lamentable noticia, pero agregó que quiere despedirse con una última gira mundial. En ese sentido, muchos de sus fans están en alerta sobre cuándo iniciará la venta de entradas para sus presentaciones.

Teleticket confirmó las fechas de preventa y venta regular de boletos para su show en Lima, del próximo 18 de octubre. Como se recuerda, el puertorriqueño hará un único concierto en la ciudad; de momento, se desconoce si abrirá nuevas jornadas.

La plataforma web reveló que este 30 y 31 de marzo comenzará la venta preferente de tickets para la gira “La última vuelta World Tour”. El 1 de abril pondrán en marcha las compras regulares.

Aún no publican los precios de los tickets. Estos serán anunciados en los próximos días. El reguetonero recorrerá varias ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. El tour arranca en agosto y culminará en diciembre de este año.

Daddy Yankee anuncia cuándo inicia la preventa para “La última vuelta World Tour” . Foto: captura/Instagram

¿Cuándo será concierto de despedida de Daddy Yankee?

Daddy Yankee confirmó su último concierto en Lima para el próximo 18 de octubre. El show se llevará a cabo en el Estadio Nacional.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Daddy Yankee en Perú?

El usuario debe entrar a la plataforma Teleticket (www.teleticket.com.pe/) para comprar sus entradas. La preventa se realizará el 30 y 31 de marzo, mientras que la venta regular de entradas el 1 de abril del 2022.

Fechas para los conciertos de la última gira de Daddy Yankee. Foto: Daddy Yankee

¿Qué dijo Daddy Yankee en su anuncio?

Daddy Yankee subió en sus redes sociales un video anunciando el final de su carrera musical. Agradeció a sus seguidores por acompañarlo estos 32 años.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, expresó.