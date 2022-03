Christian Domínguez revela por qué terminó su relación con Isabel Acevedo: “Ese día murió”

Christian Domínguez reveló por qué terminó su relación con Isabel Acevedo a fines del 2019. El cantante de cumbia contó su verdad, después de tres años desde su separación, en el programa “América hoy”. Además, puso fin a los rumores sobre los motivos que involucran a su hijo, fruto de su noviazgo con Karla Tarazona.

Todo comenzó cuando sus compañeros del magazine le preguntaron si es cierto o no que su expareja, Isabel Acebedo, le prohibió ver a su pequeño. El líder de la Gran Orquesta Internacional sorprendió al dar su respuesta.

¿Por qué Christian Domínguez e Isabel Acebedo terminaron?

Al inicio, le pidió a la bailarina que no siga hablando de él y que no lo deje como “mentiroso” en televisión nacional. “Que me des a entender que voy a mentir respecto a mi niño, me parto la vida por ellos, por eso mejor dejemos las cosas ahí. Yo en ese caso, no voy a mentir nunca , existe la madre de Valentino que también lo va a hablar”, expresó el cantante de cumbia.

Luego, Christian Domínguez afirmó que Isabel Acebedo le puso como condición que no podía ver a su hijo si quería tener una relación con ella.

“ Mi relación termina porque me da a escoger entre estar con mi niño o no estar cerca a él si es que yo tengo una vida con ella. Definitivamente, no hay punto de comparación”, sostuvo.

No fue una simple discusión

Explicó que no lo tomó como una discusión más, pues no iba a tener un acuerdo con la bailarina. “Por eso al día siguiente (salió el ‘ampay’), puedes decir que es una pelea y que vamos a regresar, pero ese día murió porque no hay forma. No puedes cambiar tus sentimientos hacia un menor, nunca iba a cambiar . Si lo decía en su momento, hubiera sido lapidante, (no lo dije) porque preferí quedarme callado”, sostuvo.

Recordemos que, en ese entonces, Isabel Acevedo aseguró que ella no sabía que habían terminado de manera definitiva hasta que salió a la luz el ‘ampay’ de Christian Domínguez y Pamela Franco. Según su versión, tuvieron una discusión días antes.