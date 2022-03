Belén Estévez sobre “El gran show”: “De las cosas más importantes que me han pasado en mi vida”

Hace unos días atrás, Gisela Valcárcel publicó un video en su cuenta de Instagram donde anunciaba a sus seguidores que se encontraba trabajando en lo que será su regreso a la televisión para este 2022. Todo hace indicar que el formato volverá a ser similar al de “Reinas del show” o “El gran show”, por lo que los jurados que estuvieron en el 2021, como Belén Estévez, podrían ‘pegar la vuelta’ para la nueva temporada.

La argentina se ha convertido en uno de los rostros más representativos del espacio televisivo, pues como concursante logró quedarse con el primer lugar y luego se asentó como uno de los jueces. Por ello, la bailarina guarda mucho cariño y gratitud a la famosa conductora y a dicho programa al que calificó como uno ‘de los momentos más importantes de su vida’.

Belén Estévez agradece a Gisela Valcárcel y a El gran show

Belén Estévez conversó con El Popular donde aseguró que El gran show fue parte fundamental en su carrera dentro del Perú. Por ello, la eventual conductora de “América hoy” guarda total gratitud hacia Gisela Valcárcel y su programa, y también precisó que espera volver a ser parte del reality.

“Siempre es un placer trabajar en GV (Producciones), con toda la gente que yo considero mi familia. Siempre es un placer volver a los programas que de alguna manera siento que me formaron y me dieron tantas posibilidades en Perú, como son los formatos de Gisela. El Gran Show en su momento fue una de las cosas más importantes que me han pasado en mi vida, entonces siempre es lindo volver a esa pista por la emoción. Por más que es un poco distinto, las emociones están a flor de piel y me encanta estar siempre ahí cuando empiezan los programas de Gisela. Es un placer”, indicó para dicho medio.

Belén Estévez cerró su etapa como competidora

Aunque la argentina dejó en claro que quiere volver a El gran show, Belén también aseguró que su etapa como competidora llegó a su fin debido a que en el pasado sufrió diversas lesiones. Por ello, la extranjera dijo que desde el lugar del jurado es donde más cómoda se siente.

“Como competidora ya no. Hace varios años que me han intentado invitar y he tenido conversaciones, pero no, yo ya dije que, como competidora, para mí, es una etapa completamente cerrada y no volvería a hacerlo. Además, tengo bastantes lesiones a raíz de la competencia, sufrí por varias, y de verdad no quiero que revivan las lesiones. Es una etapa completamente cerrada el participar en concurso de baile, no hay forma”, añadió.