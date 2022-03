Andrés Vílchez descarta tener una relación con Patricia Barreto: “Estoy enfocado en mi carrera”

Andrés Vílchez, actor de la popular serie “Maricucha”, aclaró que no tiene ningún vínculo amoroso con su compañera de reparto Patricio Barreto y que, por el momento, no está interesado en tener una relación, pues solo desea enfocarse en su carrera profesional.

“La verdad es que la pasamos bien, nos divertimos bastante, pero como ya lo expliqué anteriormente, voy a ser 100% sincero: yo, en estos momentos, estoy enfocado en mi carrera”, respondió Andrés para las cámaras de “Amor y fuego”.

De igual forma, el actor confesó que, pese a estar varios años soltero, no considera que necesite de una pareja actualmente. “No tengo interés de buscar el amor, sino enfocarme en mi carrera. Una relación no me llena ahorita”, explicó.

El elenco de “Maricucha” se reúne fuera de cámaras

El 20 de marzo, Andrés Vílchez y Patricia Barreto se reunieron con compañeros de la serie para disfrutar de un fin de semana juntos. Los actores de la novela compartieron, mediante sus historias de Instagram, videos e imágenes del divertido momento.

En los clips se puede ver a artistas como Ximena Díaz, Milene Vásquez, Emanuel Soriani, Gustavo Borjas y Stephanie Orúe. Además, se aprecia a los actores cantando y brindando para celebrar el éxito del programa.

Patricia Barreto emocionada por el éxito de “Maricucha”

La protagonista de la serie mostró su felicidad por la gran acogida que ha tenido la serie desde su estreno; no obstante, asegura que prefiere tomar las cosas con calma y no cierra las posibilidades de estar una segunda temporada.

“Ayer estaba grabando en la calle y, como vivo en una burbuja, no puedo salir, no soy consciente (del éxito de la novela). Me di cuenta de que es hermoso, tengo muchos amigos ahora y literalmente en la calle me gritan: ‘Mi Maricucha, allí está mi Maricucha’ o dicen el lema”, dijo para una entrevista en “Estás en todas”.