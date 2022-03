Andrea San Martín desborda de emoción por el regreso a clases de su hija mayor

¡Más que feliz! Andrea San Martín se mostró muy emocionada al llevar a su hija mayor a su primer día de clases presenciales luego de estar dos años en pandemia. Así como ella, muchos otros personajes de la farándula se mostraron contentos por el regreso al colegio de sus pequeños.

La exconductora, junto a su pareja Sebastián Lizarzaburu, acompañaron a su engreída a la escuela, donde cursará la primaria, el mismo al que asistió la modelo muchos años atrás. Asimismo, ambos publicaron una tierna fotografía en redes sociales para recordar este momento.

Andrea San Martín comparte foto con su hija y Sebastián Lizarzaburu por el inicio de clases presenciales. Foto: Andrea San Martín/Instagram

“Qué nostalgia de haberla tenido en mi barriga y que hoy esté en los mismos pasillos que yo también recorrí llenos de mil anécdotas que jamás voy a olvidar”, fue la descripción que puso Andrea en la instantánea.

Sebastián Lizarzaburu conmovido por el inicio de clases de su hija

Luego de dejar a su pequeña en la institución educativa respectiva, el ‘hombre roca’ se pronunció mediante Instagram y se ‘quebró’ mientras contaba cómo se siente por esta nueva etapa que su hija ha iniciado.

“Voy a ser 100% transparente, los papás sufrimos más que los niños, porque los dejamos solos, es chévere, es lindo, es conmovedor, es una nueva etapa para ellos. Sí, estoy llorando, pero de nervios y de felicidad ”, expresó el modelo.

Andrea San Martín reflexiona sobre la crianza en niños

Andrea San Martín habló sobre el regreso a clases y compartió con sus seguidores los métodos de crianza que emplea con sus hijas. La influencer resaltó la importancia de educar a los niños desde pequeños y enseñarles el valor de la responsabilidad para que lo empleen cuando sean adultos.