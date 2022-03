Amy Gutiérrez confiesa que prefiere a Daniela Darcourt antes que a Yahaira: “Perdóname, Yaha”

La salsera Amy Gutiérrez vuelve a ser noticia por reveladora confesión. Hace unos días acaparó la atención de la prensa de espectáculos al revelar que su orientación sería la pansexualidad, durante su participación en una dinámica para el canal de YouTube “Preguntas que arden”, del actor Christopher Gianotti.

En dicho programa, el intérprete se encargó, además, de ponerla en aprietos con preguntas de escenarios supuestos en los que tenía que elegir a una persona para salvarla y explicar el por qué.

¿Por qué Amy prefiere a Daniela Darcourt?

El actor mencionó los nombres de Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt y, enseguida, le dijo a Amy: “Tienes que salvar a una, ¿a quién salvas?”.

En un inicio, la exparticipante de “La voz kids” se negó a responder, pero en instantes posteriores lo hizo. “Ay, no, perdóname, Yaha. (Salvaría) A Daniela, perdóname, Yaha, te amo, te mando besos”, expresó la cantante bastante mortificada por sus palabras.

¿El motivo de su respuesta? El tiempo de amistad que lleva con la autora de “Probablemente”. “ Por un tema... quizá por un poquito más de amistad, de más tiempo. Con Daniela tengo amistad de más tiempo, porque hemos compartido en Son Tentación , y quizá la conozco más porque hemos llegado a convivir todas”, indicó Amy Gutiérrez.

Asimismo, agregó que no ha compartido momentos tan significativos con la expareja de Jefferson Farfán; sin embargo, la respeta mucho. “Me parece una persona increíble”, acotó.

Gianotti aprovechó dicha conversación para pedirle a Amy el número telefónico de la ‘Yaha’, pues señaló que le gustaría tenerla como invitada en su programa.

Álvaro Rod niega haber gustado de Amy Gutiérrez

Hace unos días, Amy Gutiérrez afirmó que el músico de salsa estaba enamorado de ella y se le insinuó para tener algo más que una amistad. A propósito de estas declaraciones, Álvaro Rod aclaró el tema durante su estancia en “América hoy”, la mañana de este 21 de marzo.

El artista descartó haber tenido sentimientos de ese tipo hacia la salsera y dejó en claro que no estaba al tanto de los motivos por los que su colega afirmó ese hecho. “No (me enamoré). Yo no sé por qué ha dicho lo que ha dicho. La verdad me ha sorprendido mucho, ella tendrá sus razones , a pesar de lo que ha dicho, la quiero y la admiro”, puntualizó.

Amy Gutiérrez reveló que futbolista de la selección se le mandó

La cantante Amy Gutiérrez reveló detalles de las personas que la habían pretendido para tener una relación y sorprendió a más de uno al revelar que un deportista conocido lo hizo.

Así lo dio a conocer a través de la frase “Solo diré que es de la selección”. Cabe resaltar que no dio más detalles por un tema de privacidad, pero indicó que era la primera vez que hablaba de un tema similar.