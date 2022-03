Tula Rodríguez aclara que no recibió herencia de Javier Carmona: “¿Cuál? Ni un sol”

Tula Rodríguez volvió a referirse al difícil momento que vivió tras la muerte de su esposo Javier Carmona. La presentadora de televisión fue consultada sobre el tema por sus seguidores de Instagram, quienes también preguntaron por la manera en la que mantiene a su hija Valentina.

Un cibernauta sugirió que la también actriz habría recibido una fuerte cantidad de dinero como herencia; sin embargo, esto fue tajantemente desmentido por la propia conductora.

¿Tula Rodríguez recibió herencia?

Tula Rodríguez aseguró que ella es quien se encarga de cubrir todos los gastos de su hija, quien este año cumplirá 14 años. Además reveló que no recibió dinero alguno por el fallecimiento del exproductor.

“¡Claro que sí! Pero al millón por ciento, yo me hago cargo de Valentina al millón por ciento absolutamente sola porque es lo que me tocó, caballero no más. Cuando me dicen ‘ay, la herencia que te habrás quedado’. ¿Cuál? Ni un sol, yo sola a mucha honra ”

Tula Rodríguez siguió tratamiento para quedar embarazada

Tula Rodríguez también respondió otra duda de sus seguidores que giró en torno a su deseo de volver a ser madre. La conductora expresó que actualmente está enfocada en la crianza de su única hija, pero que en un momento de su vida atravesó por un tratamiento de fertilidad para quedar embarazada nuevamente de Javier Carmona.