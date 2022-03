Stephanie Cayo celebra que “Hasta que nos volvamos a encontrar” figura en tendencias de España

Stephanie Cayo se mostró más que agradecida con el público luego del estreno de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, película grabada en Perú y dirigida por Bruno Ascenzo. La actriz nacional no dudó en expresar su felicidad en redes sociales al ver que el largometraje, en el que conoció a su pareja, Maxi Iglesias, está en los primeros lugares de popularidad en diversos países.

A través de su cuenta de Instagram mostró el momento en que nota que la producción se encuentra en el segundo lugar de las tendencias principales de Netflix en España. Anteriormente comunicó que también figura en las listas de naciones como Argentina y Colombia.

Celebra el éxito de su película

Días atrás, Stephanie Cayo respondió fuertemente a las críticas que muchos usuarios difundieron sobre la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, respecto a la poca diversidad en el elenco principal y el guion.

“Les doy un consejo… yo no salí adelante hablando mal de los demás. Estaba muy ocupada trabajando en lo que me gusta (desde que tengo 9 años). (...) Soy la misma niña con sueños ‘imposibles’. Me siento muy orgullosa de esta película”, escribió en Twitter.

Sin embargo, ahora ha dejado los comentarios negativos de lado y se ha enfocado en los éxitos que va acumulando el proyecto. En el video se le puede escuchar celebrando el logro. “Número dos”, expresó con emoción.

Stephanie Cayo defiende a su personaje

Luego de que la famosa revista Vogue de México la declarara como una de las “actrices andinas” más importantes, Stephanie Cayo recibió muchas críticas en cuanto a la representación de su personaje en la película, la cual pretende mostrar un retrato de la cultura peruana.

Muchos usuarios opinaron negativamente sobre el término utilizado por la publicación; sin embargo, la actriz nacional respondió en su cuenta de Twitter.

“Yo no represento a una mujer andina. Pero aquí nací. “Hasta que nos volvamos a encontrar” no es una película que busca representar a la mujer andina. Es una historia romántica de dos chicos que se conocen en nuestro hermoso Perú y tienen un viaje inolvidable”, escribió en la red social.