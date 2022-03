Majo Parodi reveló el nombre que le pondrá a su futura bebé

Majo Parodi se encuentra en el sexto mes de gestación. Luego de una difícil elección, la hermana de Patricio Parodi por fin decidió el nombre que llevará su menor hija. La joven reveló que tuvo varias opciones. Esto, debido a su indecisión y las constantes propuestas por parte de sus familiares, que compartían la emoción de su embarazo.

Majo y Mafer Parodi son unas influencers activas en redes sociales. Por eso, decidieron dar esta buena noticia a través de su canal en YouTube, plataforma en la que cuentan con 25.200 suscriptores aproximadamente. Luego de publicar este emotivo video, los cibernautas no tardaron en comentar felicitando a la joven por este momento.

¿Cuál será el nombre de la hija de Majo Parodi?

En esta ocasión, Majo Parodi grabó el video con su madre Verónica Castro e iniciaron contando que, en las primeras semanas de su embarazo, toda la familia creyó que el bebé sería varón. Incluso, ella tenía pensado el nombre. En seguida, llegó Mafer Parodi y continuaron con la enumeración de las opciones.

La influencer confesó que tenía como opciones a Aymara, Nerea, Almudena, Cayetana, Nina, Amarena, etc. Ante el abanico de alternativas, dijo que le gustaba mucho el nombre Amaya, pero existía una razón para no decidirse por tal: “Amaya me encantaba, pero me hacía acordar a una actriz española. Amaya solo me hace recordar a esa actriz y no, no hay forma”.

Luego de escuchar tantos nombres, decidió dejar a tres finalistas: “Entonces, me quedé con tres opciones al final, la primera era Nina, La segunda era Almendra y la tercera era Aitana. Finalmente, me quedé con Aitana”.

Según la hermana de Majo Parodi, tuvieron que correr con el nombre, porque el baby shower se avecina y necesitaban un nombre para el evento: “Después de seis meses, mi bebé tiene nombre y en realidad nos pusimos las pilas por el tema de los preparativos”.

Luciana Fuster salió a almorzar con las hermanas Parodi

La popular ‘Lulú' por fin conoció a las hermanas de Patricio Parodi. La modelo cada vez tiene más acercamiento con la familia del chico reality y, el último 19 de marzo, todos fueron a almorzar descartando la especulación de los medios de comunicación.

A través de sus redes sociales, Luciana Fuster subió un video en el que muestra cómo fue el almuerzo junto a la familia Parodi.