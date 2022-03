Pancho Rodríguez sorprendió al presentarse como Francisco durante su estadía en Chile

¿Cambio de aires? Pancho Rodríguez estaría en la búsqueda de paz después de vivir tensos momentos. El exintegrante de “Esto es guerra”, quien aún no logra solucionar los problemas legales que le impiden ingresar a nuestro país, sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir una foto en la que deja ver su verdadero nombre.

¿Pancho Rodríguez desea iniciar desde cero?

Durante la tarde del domingo 20 de marzo, Pancho Rodríguez emocionó a su público de Instagram al subir una foto del vaso de una famosa cafetería, en la que se podía leer “Francisco” (su verdadero nombre). Recordemos que el excompetidor de “Esto es guerra” alcanzó la fama en nuestro país al presentarse con su apodo.

El chileno se animó a presentarse como Francisco. Foto: Pancho Rodríguez/ Instagram

Cabe mencionar que, desde que llegó a su natal Chile, el ‘exguerrero’ se ha mostrado muy enfocado en fortalecer sus lazos familiares, especialmente su relación con sus menores hijas. Además, el chico reality también encontró el amor junto a Christian, su nueva novia.

“Estoy viviendo un momento especial pese a que estoy atravesando el peor momento de mi vida (Migraciones). Sin querer la vida puso una persona maravillosa y muy especial en mi camino. Ella me hace vivir este momento que estoy pasando de manera especial”, declaró para “Estás en todas”.

Pancho Rodríguez contó cómo conoció a su pareja en Chile. Foto: composición captura América TV, Willax TV.

Pancho Rodríguez aún tiene las esperanzas de volver a Perú

Durante la última edición de “Estás en todas”, Pancho Rodríguez también reveló que sigue a la expectativa de que sus problemas legales en Perú se solucionen, a tal punto de que no ha podido tomar un trabajo en su país con tal de estar totalmente dispuesto a retomar su trabajo en las pantallas peruanas.

“Me dicen ‘ven’ y, cinco días después, imagínate que se me abren las puertas en Perú. ¿Qué le digo a esa persona que me dio la oportunidad? Es como decirle ‘oye, muchas gracias, me voy a Perú’. Uno tiene que ser responsable, tampoco me corresponde jugar con el tiempo de otra persona. Por eso me siento como en el limbo. No sé si rehacer mi vida acá o sigo con la esperanza de regresar, porque yo no cometí un delito. Lo que me hicieron es algo arbitrario, desproporcional, que tiene muchas irregularidades en el proceso, por eso yo sigo luchando”, dijo.