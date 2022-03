Pamela Franco habría obtenido los muebles de su casa por canje con empresa que promociona

Pamela Franco no solo ha sobresalido en el mundo de la música, al igual que su pareja, Christian Domínguez, sino que también se dedica a ser una influencer y a publicitar marcas ante todos sus seguidores. En esta oportunidad, la cantante compartió información entre todos sus fanáticos dejando entrever que los muebles que están en su casa los consiguió por canje.

Así lo dejó ver al dedicarles varias historias en su cuenta oficial de Instagram para detallar todas las promociones y ofertas que ofrece la empresa en mención.

De acuerdo a la información que averiguó el diario El Popular, el mismo emprendimiento que promocionan Pamela Franco y Christian Domínguez cobraría casi 1.200 euros por un juego de muebles. Ese monto en moneda nacional sería aproximadamente 5.000 soles, y ese dinero sería una parte de lo que ellos cobran por auspiciar una de las tantas empresas con las que trabajan.

Pamela Franco afirma que se lleva muy bien con todos los hijos de su pareja

Luego de que el cantante Chrsitian Domínguez diera a entender que una de sus exparejas intentó alejarlo por completo del menor de sus hijos, su novia Pamela Franco no se quedó callada y se pronunció al respecto.

En ese sentido, manifestó: “A Vale lo queremos muchísimo. Es una criatura hermosa, más allá de que sea el hijo o no de Christian. Es un niño hermoso y con buenos sentimientos. No entiendo quién podría rechazar a una criatura así”.

Pamela Franco no tiene miedo de terminar con Christian Domínguez

El líder de la Gran Orquesta, Christian Domínguez, se ha hecho muy popular en el mundo de la farándula por cambiar muchas veces de pareja. Por ese motivo, en la actualidad se duda mucho sobre la duración con su novia, Pamela Franco.

Es por ello que, cada vez que pueden, los medios de comunicación le preguntan a Franco qué pasaría si termina con el artista. “Nosotros estamos bien, así que para todas las personas que no quieren que estemos juntos o están esperando los tres años, bueno, pues, seguirán esperando porque lo que es para ti es para ti. Eso me lo dijo mi mamá y lo tengo claro”, indicó.

Sin embargo, no quedó ahí, sino que añadió: “Tanto que hablan que Christian va a hacer algo, bueno, pues, si él me deja de querer, no será para mí. Tampoco me voy a morir. Es parte de y nadie sabe lo que te va a pasar”.