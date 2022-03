Juan Carlos Colina sobre Michelle Soifer: “Es una mujer que impacta con solo verla”

Juan Carlos Colina, diseñador de modas, es conocido por vestir a las celebridades y los artistas peruanos del momento. El también estilista venezolano conversó en exclusiva con La República para compartir los detalles de su experiencia trabajando tanto con famosos de la televisión como con las concursantes de los certámenes de belleza como Miss Perú y Miss Universo.

- ¿Cómo nació tu pasión por la moda?

Desde muy pequeño, mi abuela cosía en una máquina casera. Yo, con el interés y la curiosidad, comencé a sentarme en sus piernas y simulaba que estaba cosiendo. Con el paso del tiempo, cuando ya estaba más grande, pude hacer unas cuentas pruebas en esa misma máquina. Luego, a mis 16 años, decidí hacer un vestido... sin tener el más mínimo conocimiento, pero fue el impulso para querer aprender más de moda. Desde entonces, me vengo esforzando para obtener los resultados actuales. Con perseverancia y pasión, he logrado ser quien soy hoy día.

- ¿Cómo empezaste a desarrollar tu carrera en Perú?

Llegué a este hermoso país hace cuatro años y, desde entonces, han sido días de muchas oportunidades y aprendizajes. También de agradecer, porque Dios me ha dado la posibilidad de crecer en un país que no es el mío. Agradezco la cálida aceptación que ha tenido mi estilo al crear piezas y aportar en la moda. Me siento feliz de crear para este país.

- Cuéntanos tu experiencia trabajando con Rosángela Espinoza, Cassandra Sánchez, Yely Rivera y Janick Maceta.

Cuando se me dieron las oportunidades de vestir a artistas peruanas y que lucieran mis creaciones, ya hace más de tres años, yo me sentí muy contento. Soy amante del espectáculo y del entretenimiento. Actualmente, me reúno con los artistas para compartir ideas de lo que se desea en el producto final. Es básico tener cercanía con ellos para que el resultado final sea lo que esperamos.

Cassandra Sánchez, Janick Maceta y Michelle Soifer son algunas de las famosas con las que ha trabajado Juan Carlos Colina. Foto: Composición/ Juan Carlos Colina Instagram

Mi experiencia trabajando con ellas (Rosangela Espinoza, Cassandra Sánchez, Yely Rivera y Janick Maceta) porque son estilos diferentes y hay que analizar muy bien sus gustos en cuanto a los cortes, colores y texturas. Además, debemos tener en cuenta el enfoque y mensaje que quieren transmitir. Más que trabajar, he podido conocerlas y tengo actualmente cercanía con ellas. Estoy en un área muy grande en cuanto a la confección de prendas.

- ¿Cómo evalúas la evaluación del estilo de Michelle Soifer, ahora que está impulsando su carrera como cantante?

Michelle Soifer es una mujer que impacta con solo verla. Su estilo actual va más allá de su carrera como artista urbana. Es una chica extrovertida, feliz y no se puede negar que es muy guapa. Es fácil trabajar con ella, intercambiar ideas y compaginar para lograr lo que ambos queremos transmitir a través de su vestuario. Al final, tenemos un resultado con el cual ambos sentimos cómodos. Ella se siente cómoda e impactante. Siempre es un gusto trabajar con ella y sus proyectos.

- Tu trabajo también ha resaltado en las pasarelas de Miss Perú, cuéntanos de esta experiencia.

La experiencia en el Miss Perú ha empezado recién. Yo salí de mi país con la ilusión de seguir trabajando en el mundo de las ‘misses’, como lo venía haciendo desde hace 13 años. En 2021, se me dio la oportunidad de vestir a Janick Maceta. Ella me contactó para vestirla en la entrega de coronas del 2021. Pasaron un par de meses y fui llamado para vestir a la Miss Perú 2021, Yely Rivera, para el Miss Universo.

No he podido procesar todavía esa dicha de vestir a una concursante del Miss Universo, ya que todo se ha dado muy rápido. Recientemente, he podido vestir a la Miss World Venezuela, Alejandra Conde, para la sesión fotográfica del evento. Además, he trabajado con las participantes del Miss Grand International. Me siento muy feliz de trabajar con las representantes de mi país.

- ¿Crees que el papel de la moda actualmente juega un rol importante para empoderar a las mujeres?

El empoderamiento de una mujer viene desde dentro de ella misma, de su mente y su corazón, Sin embargo, es mucho más fácil transmitir todo esto si es que el atuendo que ella lleva la hace sentir segura y linda. La moda juega un papel importante pero es vital que las mujeres, primero, crean en ellas para transmitir su belleza.