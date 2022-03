Mayra Goñi tras vivir varios meses en Estados Unidos: “Esto me ayudó a madurar un montón”

Nada es fácil. Mayra Goñi interactuó con sus seguidores a través de una transmisión en vivo en redes sociales. La actriz, quien en fiestas navideñas dijo sentirse triste por estar lejos de su hogar, reveló que no la está pasando nada bien en Estados Unidos, ya que siempre ha sido dependiente. Ahora, extraña a su familia y los cuidados de su mamá.

“Siento que quizás tuvo que pasar esto. Yo siempre viví con mis papás, siempre fui muy dependiente de ellos. Ahora que vivo sola, he aprendido a afrontar la realidad y lo que es estar sola. Preocuparme por mí porque si no lo hago yo, no está mi mamita que me da el desayuno en la cama o la comida. Esto me ayudó a madurar un montón”, expresó en su cuenta de Instagram.

La también cantante espera viajar a Perú para reencontrarse con su familia. “Quiero volver muy pronto, extraño mucho. Estoy tan confiada y bendecida con Dios que tengo mucho que agradecer. Es inevitable sentirse sola y triste porque he pasado por muchos procesos. Siempre me aferro a él y digo: ‘Dios, esto me pasa por algún motivo, por alguna razón y tiene muchos planes para mí”, mencionó.

Cantante y Vinícius Júnior inician amistad, según “Amor y fuego”

El 11 de febrero, el programa de Rodrigo González reveló una noticia que sorprendió a los seguidores de la artista peruana y a los amantes del fútbol. De acuerdo a un informe, la protagonista de “Yuru: princesa amazónica” habría iniciado una amistad con Vínicius Júnior. “Bien, amigo, te lo mereces”, escribió la modelo en una de las publicaciones del delantero del Real Madrid, quien tiene 21 años y está valorizado en 190 millones de dólares.

Mayra Goñi y Vinícius Júnior se siguen mutuamente en Instagram. Foto: Vinícius Júnior/Instagram

Mayra Goñi celebró su cumpleaños disfrazada de “La sirenita”

Durante su estadía en Miami, Estados Unidos, Mayra Goñi decidió celebrar su cumpleaños número 29 en la noche de Halloween, en compañía de varios amigos. La actriz usó el disfraz de sirenita para asistir a su fiesta, pues compartió varias fotografías en sus redes sociales junto a un mensaje de reflexión. “Por otro año más lleno de oportunidades para seguir luchando por mis sueños, reír, llorar, respirar, de continuar mi camino y hacer algo que me haga seguir sintiendo feliz y orgullosa”, se lee en el post.