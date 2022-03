Maricarmen Marín cuenta su experiencia con la maternidad: “No considero que sea complicado”

El regreso de Maricarmen Marín a “Yo soy, duplas perfectas” por los 10 años al aire ha llenado de emoción a los seguidores del programa. Tras varios meses de estar alejada de la televisión por dar a luz a su primera hija, la cantante habló sobre su experiencia con la maternidad, ya que la pequeña Micaela tiene tan solo 3 meses de vida.

“De la maternidad he escuchado muchas cosas y tengo que decir que estoy viviendo mi experiencia plenamente , es una de las cosas más lindas que me ha podido suceder, el haberme dedicado todo este tiempo al 100% a Micaela ha hecho que pueda conocerla mejor, ha hecho que afiancemos nuestra relación”, mencionó para Ojo.

En esa misma línea, reveló no fue difícil tomar el rol de mamá primeriza. “De verdad, no considero que sea complicado, creo que sí hay otro tipo de energía la que se lleva una criatura, es totalmente diferente comparar la energía del trabajo, la energía del día a día con la que demanda una bebita, y estoy feliz, todavía no puedo creer que sea mamá, estoy muy contenta” , aseveró.

Exconductora de TV cuenta los hábitos de su hija, Micaela

La también actriz decidió tomarse un tiempo para ella, su pareja y su heredera. La familia realizó un paseo fuera de Lima, ya que la intérprete de “Por qué te fuiste” compartió en sus historias de Instagram el primer viaje de la pequeña, Micaela, a tierras caribeñas. Además, abrió la caja de preguntas para que sus seguidores conozcan un poco más de su hija. Uno de los usuarios le consultaron sobre el horario de sueño de su niña, a lo que ella expresó. “Cómo te explico que duerme como un osito bebé”.

Maricarmen Marín celebrar los 3 meses de vida de su hija

Tras llegar a Lima de su viaje familiar a Punta Cana, la artista contó cómo hizo para no dejar de celebrar los meses de nacimiento de su primogénita. “Buenos días. Hoy es un día especial porque Micaela cumple tres meses. A diferencia de otras veces, hoy recién empecé a armar todo y la verdad que tengo unos aliados maravillosos que ya les iré contando de todo el proceso de lo que voy a hacer hoy”, reveló.